Campaña por el uso de la mascarilla, clase por clase, en el IES Leonardo Chabacier

Siento que a los jóvenes nos pintan como irresponsables frente a la pandemia. Pero hay de todo, jóvenes responsables y otros que no lo son. No creo que sea tan difícil respetar las medidas de seguridad y merece la pena ponerse mascarilla o no darse ese abrazo con el amigo, que no ves hace mucho, para proteger a los nuestros.

El virus... está ahí

Los carteles de concienciación están en todas las clases IES Leonardo Chabacier

En el IES Leonardo de Chabacier hemos hecho varios proyectos para concienciarnos de que hay que tener cuidado, de que el virus está ahí. Por eso, hemos diseñado unos murales con unas cartulinas sobre las razones por las que es importante llevar mascarilla. Los carteles están por todas las clases de todos los cursos. Nuestro objetivo es concienciar de que hay que tener precaución. Pero esto no se queda aquí. Vamos a seguir trabajando y haciendo más proyectos para que se acabe cuanto antes. ¡Juntos frenamos esta pandemia!

Por: Natalia Sarguedo Torres, alumna de 3º de ESO del IES Leonardo Chabacier de Calatayud