Salidas profesionales muy interesantes, por si lo tuyo es programar

Como profesor tecnológico, más de una vez me he tenido que enfrentar a preguntas de mis alumnos del estilo: "¿Por qué tengo que aprender a programar?", "¿para qué sirve?" o "¿además de a programar videojuegos, a qué me puedo dedicar?". Bien, pues vamos a analizar algunos de esos nuevos perfiles que han surgido en este sector y posibles alternativas profesionales dentro del ámbito de los desarrolladores de software, que pueden ser fuente de motivación para esos alumnos que están pensando en su futuro.

Periodista de datos

Hace poco, Danielle Grasso, periodista de ‘El País’, nos contó en una charla la importancia que tiene el programador dentro de su equipo en el periódico, donde se dedican a contar historias basadas en el análisis de datos. Saber interpretar y presentar los datos en la web será una ‘skill’ (habilidad) fundamental para cualquier periodista.

Ingeniero o científico de datos

Estos dos roles suponen tener la habilidad del manejo y el uso de grandes conjuntos de datos para ayudar a las empresas y sus clientes a tomar mejores decisiones. Los ingenieros de datos suelen trabajar en la canalización y la organización de datos, mientras que los científicos de datos diseñan los experimentos y algoritmos que procesan estos datos en resultados útiles. La ciencia de datos (IA, Machine Learning...) es un campo enorme donde, si te gusta las matemáticas y las estadísticas, puedes encontrar tu lugar.

Trafficker digital

Es el responsable de elaborar e implementar campañas de publicidad en internet para aumentar la visibilidad de la marca y conseguir sus objetivos. Su perfil es multidisciplinar, ya que, además de contar con conocimientos sobre publicidad en internet, debe tener nociones de programación web y HTML.

Developer relation

También son conocidos en las empresas como ‘evangelizadores’ de producto. Su misión, dentro de la organización, es la de establecer y construir una comunidad en torno al software de su empresa. Creación de aplicaciones de demostración, redacción de publicaciones en blogs, charlas en conferencias o redes son algunas de sus funciones. Muchas empresas de renombre (Facebook, Google, Amazon...) contratan este tipo de perfiles.

Ingeniero de ventas.

A veces tenemos un concepto un poco aburrido de las ventas. Pero ‘ventas’ significa hacer coincidir las necesidades de un cliente con la solución adecuada. Los ingenieros de ventas son únicos porque tienen cierto nivel de experiencia técnica y esto puede ser una combinación excelente para los desarrolladores que no quieren escribir código todo el día pero entienden la ingeniería de software.

Reclutador técnico

Otra profesión que nunca ha tenido buena prensa, en general, consiste en realizar las entrevistas de trabajo y decidir si eres el candidato idóneo o no. Para puestos de trabajo donde se necesite contratar a programadores, siempre será fundamental que en el proceso de selección exista una persona con experiencia en desarrollo de software, ya que, se supone, que tendrá más empatía y credibilidad que muchos otros reclutadores técnicos.

En nuestra próxima charla, hablaremos de otras seis propuestas profesionales, por lo menos, que te pueden interesar en el mundo de la programación.

Por: Cristian Ruiz. Coordinador TIC del Colegio Juan de Lanuza de Zaragoza.