El cómico Ignatius Farray, positivo por coronavirus

El monologuista español Juan Ignacio Delgado Alemany, más conocido como Ignatius Farray, ha dado positivo por coronavirus según ha informado el propio humorista en su cuenta de Twitter.

A través de una publicación, el cómico español explicaba este lunes por la noche la emoción que había sentido cuando, tras recibir el diagnóstico de la enfermedad, una persona se dirigió a él con su libro para pedirle un autógrafo y tener así la firma del autor en caso de que la enfermedad se le complique.

"Anoche en el hospital cuando me diagnosticaron el positivo por coronavirus, me emocionó una persona que se dirigió a mí con mi libro y me dijo 'Fírmamelo antes de que amoches'", relata en un tuit.

Anoche en el hospital cuando me diagnosticaron el positivo por coronavirus, me emocionó una persona que se dirigió a mí con mi libro y me dijo "Fírmamelo antes de que amoches". — Ignatius Farray (@IgnatiusFarray) November 23, 2020

Su confesión ha generado un aluvión de mensajes de ánimo por parte de sus seguidores, quienes le desean con humor una pronta recuperación para poder volver a los escenarios. "Halaa, ya cogiste frío haciendo esto, que lo dicen las madres: por no abrigarte! XD ahora fuera de coñas, muucha energía para que salga el bicharraco lo antes posible y que no deje rastros mierders inside you. abrazo infinito y fuerza a montones!", comenta una seguidora del monologuista en Twitter.

Otro usuario, Pierre Fernández, le desea más suerte en su convalencia que la que ha tenido la enfermera Elena Cañizares, a quienes sus compañeras de piso quisieron echar por tener la covid-19. Historia que en el día de ayer no tardó en hacerse viral para condenar la actitud discriminatoria de estas personas.

"Espero no tengas 3 compañeras de piso que no quieran calentarte los tuppers !!", le dice al cómico, en alusión a esta historia, otro usuario de las redes sociales.

"¡Mucho ánimo! El mundo sigue necesitando al mejor chamán que pudimos soñar. ¡Y ahora, a recuperarse!", escribe otro fan del monologuista.