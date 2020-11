'Supertú': El reto de unos jóvenes zaragozanos para llevar organizadores solidarios a los sanitarios

No es nueva para nadie la sensación de frustración general que este año parece sobrevolar sobre nosotros al no poder llevar a cabo ninguno de los planes que había preparados, ni siquiera reunirse con tranquilidad con los seres queridos. Pero, como dijo a sus alumnos Marta Martínez, una de las maestras del Programa de Cualificación Inicial en Confección para jóvenes en riesgo de exclusión de la Fundación Federico Ozanam: "Vamos a intentar pensar en lo que sí podemos hacer en vez de en lo que no podemos hacer".

Y lo que podían hacer era utilizar su especialidad, la confección, para ser la razón de una sonrisa en las caras de los sanitarios. Y así nació el reto 'Supertú', que busca lo mejor de cada uno para ayudar sumar entre todos. "La idea surgió en el taller y la fundación también nos ha apoyado. Comenzamos haciendo organizadores para los sanitarios y decidimos compartir la idea -y el patrón- para que quien lo deseara pudiese acompañarnos en este reto", resume la profesora.

Algunos de los organizadores que los jóvenes han creado. PCI Confección

Para ello, y pensando también en aquellos para los que la costura no sea su fuerte, una joven artista de 14 años diseñó la ilustración que acompaña al reto en las redes sociales, junto a los hashtag #usatusuperpoder y #estamosenelmismoequipo. Esta joven es Nuria, en Instagram @kirart_3, hija de la profesora del taller de costura. "En cuanto mi madre me contó la iniciativa me pareció muy buena idea, y pensé que el dibujo podría incluirse en el regalo. La ilustración representa a una sanitaria que, al vestir su uniforme, se convierte en la capa de un superhéroe. Así, si no sabes coser, todo el mundo puede participar dibujando a cualquier sanitario del planeta, con su uniforme normal, o el de superhéroe que hemos creado", explica esta alumna del IES Picarral. "Ya se han movilizado centros como el del IES Pablo Gargallo y la Casa de Juventud de San José, que lo están preparando de cara a diciembre", añade Marta Martínez.

La iniciativa está siendo posible gracias a jóvenes como Emely, Imad, Diana, Estefanía, Aroa, Abraham, Sully y el resto de sus compañeros de clase, que tienen ganas de echar una mano en lo que puedan y de desdibujar esa imagen que se está dando de su colectivo.

Estefanía. PCI Confección

"Yo he escuchado que hay situaciones en las que los adultos también se comportan de una manera irresponsable"; asegura Estefanía. Ella, que ha sufrido una pérdida en su entorno cercano causada por el virus, al igual que sus compañeros, siempre usa gel hidroalcohólico al entrar a clase, su mascarilla y se toma la temperatura. "En mi casa también seguimos las normas y mi abuela pone la trapera para limpiarnos los pies cuando entramos", indica.

Diana. PCI Confección

Por su parte, Diana, opina que si tienes precaución y haces las cosas bien, usando la mascarilla y el gel, siempre con precaución, puedes llevar a cabo tu trabajo. Ella también ha perdido a alguien querido, a su padre, pero no por coronavirus. "Mi padre tenía cáncer y dio un falso positivo, pero él se mantuvo fuerte a pesar de todo. Me siento orgullosa de él. Creo que están poniendo poca atención en otras enfermedades que también están ahí".

Abraham. PCI Confección

"Los jóvenes no somos todos iguales", recalca Abraham. "Nosotros pensamos en los sanitarios cada día, porque están ahí por nosotros, para cuidar de nuestros familiares. Les queremos dar un montón de cariño, que seguro que les hace falta... Por eso elegimos el tema del 'superpoder', porque vale que es su trabajo y lo han elegido ellos, pero tienen cargas en exceso, están cansados, las urgencias colapsadas... Queremos transmitirles nuestro cariño y nuestro apoyo desde esta clase, pero tenemos que hacerlo virtualmente y desde lejos, guardando la distancia", añade.

Souli. PCI Confección

Para que ese cariño virutal pudiese llegar a todos los rincones, otro de los jóvenes del taller, Sully, dedicó su tiempo a crear un vídeo en el que todo quedase bien explicado:

Además del taller de confección, en el programa los jóvenes también pueden encontrar una formación básica de una hora y media de Lengua, Matemáticas, Historia, Ciencias Naturales... "El curso es eminentemente práctico para que los chicos se sientan más a gusto. Al terminar, reciben un certificado que es del INAEM. Es un sistema más abordable si no dominas el español o estás atascado", explica Martínez.

Emely. PCI Confección

"La verdad es que al principio pensé que iba a ser un poco rollo...", confiesa Emely. "Pero ahora me gusta mucho y mis compañeros son unos 'cracks' todos. No es tan complicado como cuando empezó y, si tienes paciencia y te lo propones, lo consigues. Te ayuda a avanzar a ti mismo, a aprender cosas nuevas, a crear cosas y enseñárselas a tus compañeros, a tu madre, etc. Prefiero esto al instituto, aquí se expresan y me explican las cosas mejor, y nos ayudamos todos mutuamente. Cuando haces algo que te gusta te sientes inspirado".

Imad. PCI Confección

Por su parte, Imad, tiene claro qué hará cuando termine este curso: "Yo quiero aprender y cuando termine quiero irme a trabajar a Barcelona. Allí mi tía tiene una empresa de confección y es donde quiero irme a trabajar".

Aroa. PCI Confección

Para Aroa, que está en su segundo año en el programa, los organizadores son el último de los proyectos de una larga lista: "bolsas, pajaritas, camisas, faldas, cosas para guarderías...". Este último proyecto también tenía un fin solidario: aportar material a escuelas infantiles de Zaragoza

