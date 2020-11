Sin asteroide, los dinosaurios habrían seguido dominando la Tierra

Un análisis de modelos estadísticos sobre la diversidad de los dinosaurios muestra que no estaban en declive en el momento de su extinción por un asteroide golpeado hace 66 millones de años.

Los investigadores de la Universidad de Bath, en Inglaterra, y el Natural History Museum dicen que si no hubiera ocurrido el impacto, los dinosaurios podrían haber seguido dominando la Tierra.

Los dinosaurios estaban muy extendidos en todo el mundo en el momento del impacto del asteroide al final del período Cretácico Superior, ocupaban todos los continentes del planeta y eran la forma animal dominante de la mayoría de los ecosistemas terrestres.

Sin embargo, todavía es polémico entre los paleobiólogos si la diversidad de los dinosaurios estaba disminuyendo en el momento de su extinción.

Para abordar esta pregunta, el equipo de investigación recopiló un conjunto de diferentes árboles genealógicos de dinosaurios y utilizó modelos estadísticos para evaluar si cada uno de los principales grupos de dinosaurios aún podía producir nuevas especies en este momento.

Su estudio, publicado en la revista 'Royal Society Open Science', encontró que los dinosaurios no estaban en declive antes del impacto del asteroide, lo que contradice algunos estudios anteriores. Los autores también sugieren que si no hubiera ocurrido el impacto, los dinosaurios podrían haber continuado siendo el grupo dominante de animales terrestres en el planeta.

El primer autor del estudio, el doctorando Joe Bonsor, dice en un comunicado: "Estudios anteriores realizados por otros han utilizado varios métodos para llegar a la conclusión de que los dinosaurios se habrían extinguido de todos modos, ya que estaban en declive hacia el final del período Cretácico.

"Sin embargo, mostramos que si amplía el conjunto de datos para incluir árboles genealógicos de dinosaurios más recientes y un conjunto más amplio de tipos de dinosaurios, los resultados no apuntan realmente a esta conclusión; de hecho, solo la mitad de ellos lo hacen".

Es difícil evaluar la diversidad de dinosaurios debido a lagunas en el registro fósil. Esto puede deberse a factores como qué huesos se conservan como fósiles, lo accesibles que son los fósiles en la roca para permitir su excavación y los lugares donde los paleontólogos los buscan.

Los investigadores utilizaron métodos estadísticos para superar estos sesgos de muestreo, observando las tasas de especiación de las familias de dinosaurios en lugar de simplemente contar el número de especies que pertenecen a la familia.

Joe Bonsor dijo: "El punto principal de nuestro artículo es que no es tan simple como mirar algunos árboles y tomar una decisión: los grandes sesgos inevitables en el registro fósil y la falta de datos a menudo pueden mostrar una disminución en las especies, pero esto puede no ser un reflejo de la realidad en ese momento.

"Nuestros datos actualmente no muestran que estuvieran en declive, de hecho algunos grupos como los hadrosaurios y ceratopsianos estaban prosperando y no hay evidencia que sugiera que se habrían extinguido hace 66 millones de años si no hubiera ocurrido el evento de extinción".

Si bien los mamíferos existían en el momento del impacto del asteroide, solo se debió a la extinción de los dinosaurios lo que provocó que los nichos fueran desocupados, lo que permitió que los mamíferos los llenaran y luego dominaran el planeta.