La científica Margarita del Val, sobre los avances en las vacunas de la covid: "Siento ser pesimista, pero no me convencen"

Margarita del Val, viróloga del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), enfrió este martes el optimismo generado e las últimas semanas por los avances de las vacunas contras el coronavirus tras los anuncios de laboratorios como Pfizer y Moderna sobre la efectividad de sus ensayos contra la covid-19.

"Yo todavía no veo nada de luz", señaló la científica en una entrevista en el programa de Ana Rosa, y añadió que no se trata de "un producto que arregle la vida a ninguna persona" asegurando que su eficacia solo sirve para casos leves, no para los graves.

Del Val, que ya había explicado en anteriores ocasiones que se está avanzando "muy rápidamente sin coger atajos en seguridad y ética”, pero alertaba que quedaba "un largo recorrido por delante".

Por este motivo admitió sentirse "molesta" por que no se haya explicado bien que los trabajos avanzados hasta ahora solo reducen los síntomas leves como la tos. "No garantiza lo que nos interesa de verdad, que proteja de síntomas graves y de la muerte", subrayó antes de zanjar su intervención: "Siento ser tan pesimista, llevo toda mi vida en vacunas, y esto no me convence para nada".

Margarita del Val (Viróloga, CSIC) es la mejor dando ánimos y consejos para curar la depresión.



pic.twitter.com/N34JOUONMw — Ibon Pérez (@ibonpereztv) November 17, 2020

Ensayo en España

Justamente, este miércoles, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha autorizado el primer ensayo clínico fase III para la vacuna contra la covid-19 de la compañía Janssen, perteneciente a la multinacional Johnson&Johnson, ha informado el Ministerio de Sanidad.

Se trata del primer ensayo en fase III de este tipo autorizado en España, en el que se va a evaluar la eficacia y seguridad de esta vacuna que también se probará en otros ocho países, para lo que se reclutará a unos 30.000 voluntarios.

El director técnico de los laboratorios Moderna, Juan Andrés, afirmó este lunes que su vacuna contra el coronavirus, que tiene una efectividad del 94,5%, puede llegar a España a principios de 2021.

La empresa biotecnológica estadounidense había anunciado antes que la alta eficacia de su vacuna es incluso superior a la de la farmacéutica Pfizer desarrollada por la alemana BioNTech y basada igualmente en la novedosa técnica del ARN mensajero, que introduce una secuencia con las instrucciones para que se generen los anticuerpos.