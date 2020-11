Másteres para todo: desde crianza de niños hasta detective privado

Desde un máster en Manejo Avanzado de la Lactancia Materna, pasando por uno de Anticoncepción, Salud Sexual y Reproductiva, hasta estudios universitarios de Crianza de niños de cero a tres años y Bienestar Familiar. Las universidades españolas se adaptan continuamente a las necesidades de la población y a los sectores que están en continuo cambio, de manera que todos los años lanzan nuevos estudios superiores. Estudiar un máster sigue siendo la opción de muchos para especializarse y poder acceder al mercado laboral.

La Universidad de Barcelona (UB) ofrece un máster único en España compuesto por dos posgrados relacionados con la crianza de hijos de menos de tres años. El primero, Acompañamiento a la Familias 0-3 en Red, pretende formar a trabajadores y padres y madres de diferentes sectores como la educación o la salud “en el acompañamiento a las familias para que vivan su paternidad en red desde diferentes ámbitos”, explica Nuria Rajadell, directora y profesora de estos estudios. El segundo, Crianza 0-3 y Bienestar Familiar, “está centrado en la crianza desde la diversidad de las familias”, añade. En definitiva, admite, “lo que se necesitaba era una formación más compleja de todos los profesionales de los distintos sectores para que hablen el mismo lenguaje”.

“Siempre se prioriza la parte laboral pero no se prioriza la necesidad de un niño ni la realidad de las familias”

“Siempre se prioriza la parte laboral pero no se destaca la necesidad de un niño ni la realidad de las familias”, denuncia la profesora. En enero, Nuria Rajadell lanzará en la UB un nuevo posgrado de Altas Capacidades Intelectuales.

Nuevos másteres de la Universidad de Zaragoza

La Universidad de Zaragoza ha incorporado este curso once másteres que recibieron el visto bueno de diez evaluadores españoles y extranjeros. En la Escuela de Ingeniería se puede cursar el de Robotics, Graphics and Computer Vision, el de Energías Renovables y Eficiencia Energética y el de Ingeniería Biomédica. En Ciencias, el de Biotechnology, Bio-Big Data and Drug Discovery y el de Física del Universo, Cosmología, Astrofísica y Astropartículas. En el Campus Excelencia Internacional del Valle del Ebro se imparte el máster de Economía Circular.

En la Facultad de Filosofía y Letras, los estudiantes pueden cursar el de Cultura e Identidades Hispánicas y en la sede de Gran vía el de Análisis, Gestión y Protección de la Información en Economía y Empresa. Como máster propio se ha estrenado este año el de Gestión de Recursos Humanos. Por último, Nutrición animal y Calidad, Seguridad y Tecnología de los Alimentos se imparten en la Facultad de Veterinaria.

Estudiantes universitarios, este viernes, en el campus San Francisco de Zaragoza Guillermo Mestre

Estudios a distancia novedosos

En ciencias jurídicas, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ofrece estudios superiores en Cooperación Policial en Europa /Policing in Europe. “Representa una nueva especialización para la formación de los policías y otros oficiales encargados de velar y hacer cumplir las leyes, que cuenta con el respaldo de la Agencia Europea CEPOL (Colegio Europeo de Policía)”, publica la UNED en su página web. En este sector, la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) oferta un máster en Detective Privado y otro en Estudios avanzados en Terrorismo: Análisis y Estrategias. Este centro universitario propone en Humanidades y Letras estudios novedosos como máster en Fotografía Publicitaria, en Interpretación y Composición de Jazz y Música Moderna, e incluso, en Retórica y Oratoria.

La Universidad Abierta de Cataluña (UOC) amplía anualmente su oferta de estudios. Salud Digital/eHealh online, Diseño y Programación de videojuegos o Ciberseguridad y Privacidad, son algunas de las incorporaciones de los últimos cursos.

Otros estudios innovadores

La Universidad San Jorge (USJ) de Zaragoza lanzó el máster en Tecnologías Software Avanzadas para Dispositivos Móviles, “el primero en España en su especialidad que conduce a un título oficial y que dota de las competencias necesarias para hacer frente a los nuevos desafíos inherentes a las aplicaciones móviles”, explica la USJ en su página web.

En ciencias de la Salud, la Universidad de Gerona ofrece hace cuatro años un máster en Intervención Terapéutica Asistida con Caballos, en el que se tratan diferentes modalidades como la hipoterapia, la equitación terapéutica y la equinoterapia social.

Por su parte, la Universidad Complutense de Madrid oferta una gran variedad de estudios universitarios en Artes y Humanidades, como el máster en Arqueología del Mediterráneo en la Antigüedad Clásica, Epistemología de las Ciencias Naturales y Sociales o Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social, en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Valladolid. En este mismo campo, la Universidad de País Vasco ofrece estudios sobre Cerámica: Arte y Función y Arte Contemporáneo Tecnológico y Performativo.