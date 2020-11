Johnny Depp pierde la demanda contra el diario que le acusó de maltratar a su exmujer

Un juez del Tribunal Superior de Londres ha rechazado la querella por injurias del actor Johnny Depp contra un periódico británico que le describió como un maltratador de su exmujer Amber Heard. Es la sentencia de un caso que cautivó la atención del público británico e internacional tras el fin del confinamiento de primavera. La estrella de 'Piratas del Caribe' alegó sin éxito que su supuesta violencia era una invención de su exesposa para ocultar su propia conducta violenta.

La querella por difamación contra 'The Sun' estuvo motivada por la publicación de un artículo en el que el diario, propiedad del magnate Rupert Murdoch y parte del grupo que incluye a 'The Times', que reprochaba a la escritora J.K. Rowling que aceptase a Depp, un 'wife beater' (maltratador de esposas), como uno de los protagonistas de la serie 'Animales fantásticos', basada en uno de sus libros derivados de la saga de Harry Potter.

El actor también demandó a Heard por un artículo que publicó en 'The Washington Post', en diciembre de 2018, en el que, sin nombrarlo, exponía sus ideas y sus experiencias de trauma y maltrato. La actriz respondió con otra demanda, de 85 millones de euros, incluyendo la acusación de que su exmarido promovió la creación de cuentas en redes sociales que la insultan y acosan, y peticiones para impedir que participe en la segunda entrega de Aquaman o sea rostro de la firma L'Oreal.

Las tres semanas de vistas del juicio, en julio pasado, desvelaron la evolución del romance entre Depp y Heard desde que se conocieron en el rodaje de 'The Rum Diary', en 2011. Él tenía 48 años y ella, 25. "Era como salir con un rey, por su fama y su manera de vivir", dijo la actriz sobre su primer año de relación. "Era como si fuésemos los únicos habitantes del planeta".

Monstruos

Sin embargo, en el momento de la separación, en 2016, ella informó a familiares, amigas y colaboradores que estaba sufriendo agresiones frecuentes -hasta 14 episodios- y él le reprochaba que había defecado en su cama, un acto asqueroso e inconcebible, según Heard, del que culpaba al perro de ambos, que habría desarrollado un problema de incontinencia tras tragar una bola de cannabis propiedad de su exmarido.

En la tragicomedia del juicio, los protagonistas intentaron evitar el papel que les adjudicaba su rival. El actor consagrado reconoció que consumía drogas "en cantidades industriales", pero insistió en ser, con el aval de sus exparejas -Vanessa Paradis o Winona Ryder-, un caballero, y no 'El monstruo', su otra personalidad, que, según Heard, Depp sí que le confesaba que también era cuando conversaban pacíficamente.

La actriz confesó que su padre había sufrido también con adicciones y que fue violento con su madre, y a pesar de ello le quiere. Negó los nueve adulterios con sus parejas de reparto, o con el empresario de coches eléctricos, Elon Musk, que Depp le reprochaba. Negó que ella fuese violenta. No le cortó la punta de un dedo al lanzarle una botella de vodka, dijo. Se la cortó él arrancando un teléfono de la pared.