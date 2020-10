Resuelto el misterio de la operación de nariz de Macarena Gómez

El pasado viernes, Macarena Gómez dejó con la boca abierta a sus seguidores de Instagram tras anunciar que había tomado una "meditada" decisión: pasar por quirófano para operarse la nariz. La actriz se limitó a explicar que deseaba poder oler mejor. “Vale, tenía dudas pero lo he hecho, después de mucho tiempo meditándolo me he lanzado y me he agrandado la nariz”, aseguraba la actriz de ‘La que se avecina’ en su perfil de Instagram.

Sin embargo, ya se conoce la verdadera razón de su cambio físico.

Tal y como aseguraban algunos fans, tras la polémica suscitada por las imágenes publicadas, al parecer todo se debe a la reaci´no de 'Smell Film', una película de la que la actriz es protagonista. Esta semana, la Academia del Perfume desveló el misterio.. La película se descubrirá en la Gala virtual de los Premios a los mejores perfumes del año. Por ello, la actriz ha agrandado su nariz para "simbólicamente" multiplicar el sentido del olfato.

Macarena Gómez Macarena Gomez/Instagram

En su entusiasmo por ensalzar el maravilloso universo del perfume, adaptándose a los tiempos actuales, la Academia del Perfume ha dado el salto viral. No sólo celebra por primera vez en su historia una gala virtual para la entrega de sus Premios a los Mejores Perfumes del Año, sino que crea una nueva categoría de película, un Smell Film protagonizado por la actriz Macarena Gómez. La película se presentará en primicia en la entrega de premios virtual de la Academia del Perfume, una exclusiva Gala de Narices que reunirá a la familia del perfume: académicos, artistas, jurados y representantes de las principales empresas del sector.

Se trata de la XIII edición de unos premios que tienen como objetivo principal acercar la cultura del perfume a la sociedad. Oler es un placer y Macarena Gómez lo sabe, por eso no ha dudado en agrandar su nariz para simbólicamente multiplicar una de las sensaciones más increíbles que pueden llegar a sentirse.