Los cabezudos ganaron por goleada en las ‘no fiestas’ del Pilar en las aulas

Se nota, y mucho, que este año los escolares se han quedado sin los tradicionales y queridos cabezudos de la Fiestas del Pilar. Pero, como a falta de pan... ¡buenas son tortas!, se los han fabricado ellos mismos, con papel maché o con unas sencillas caretas.

Desde el aula mixta de Valdeltormo, del CRA Matarraña (Teruel), nos han enviado un estupendo reportaje fotográfico, que ilustra todo el proceso de elaboración de los cabezudos, en el que participaron todos los chicos y chicas del aula multinivel

–desde 1º de infantil a 1º de primaria–.

Que no se pierda la tradición

"Como veis en las imágenes –explica Elena Francia, tutora del aula– se trata una clase mixta, por eso los menores de 6 años no llevan mascarillas, pero las niñas de 1º de primaria, sí, aunque estemos todos juntos en la misma clase". Y han trabajado en esta iniciativa tan creativa, porque "muchos de los pequeños de Valdeltormo –continúa– suelen aprovechar el puente del Pilar para ir a Zaragoza con sus padres a disfrutar de las fiestas, pero, como este año, por la pandemia, no ha podido ser, hemos querido que no se pierda la tradición y se han fabricado ellos mismos sus cabezudos".

"En clase, leemos todos los miércoles Heraldo Escolar y fue idea de los alumnos y alumnas participar en la sección ‘Experiencias’, enviando algunas de nuestras actividades. Y ganó, por goleada, la de los cabezudos", concluye Elena Francia.

Cabezudos con mascarilla

La comparsa, al completo. Escolapias Calasanz

Los cabezudos han sido también protagonistas de las actividades pilaristas que se han desarrollado en el Colegio Escolapias Calasanz de Zaragoza; en este caso gracias a las caretas, que representan a los distintos personajes de la comparsa: la Pilara, el Morico..., con mascarilla, diseñadas por los escolares. También han engalanado los balcones del colegio con unos "preciosos mantones cubiertos de flores", realizados por los chicos y chicas de infantil y primaria, y la Ampa del centro ha realizado su propia Ofrenda floral, como otros años. El alumnado de 3º y 4º de primaria, se ha sumado a las ‘fiestas’ con una vistosa y colorida Ofrenda de plastilina, expuesta en uno de los pasillos, y una oración a la Virgen del Pilar, en la capilla.

Y este año... ¡más y mejor!

Los escolares hicieron divertidas manualidades para saber más sobre las Fiestas del Pilar CEIP Miguel Artazos

Un curso diferente, una situación social y sanitaria distinta por la pandemia..., pero los chicos y chicas del CEIP Miguel Artazos de Utebo (Zaragoza) mantienen intacta la ilusión por aprender y divertirse en la escuela. Aunque, en esta ocasión, han tenido que agudizar su ingenio para adaptar alguno de sus ya ‘clásicos’, en las actividades previas a la festividad del Pilar, que desarrollan todos los años. Han recreado un imaginativo cartel de fiestas, que han personalizado con sus propias fotografías, además de realizar en clase divertidas manualidades, que les han permitido conocer un poco mejor a unos personajes fundamentales en estas atípicas Fiestas del Pilar: los cabezudos. Sus maestros y maestras les explicaron que, para evitar posibles contagios, las fiestas las iban a vivir en sus aulas y desde el balcón del colegio. Y lo entendieron estupendamente, con una sonrisa, que se adivinaba detrás de sus mascarillas. Tras las explicaciones, ellos, muy optimistas, respondieron: "Este año... más y mejor". ¡Cuánto se aprende de ellos!

Ofrenda de Flores de los Pequeños Venecianos

Las maestras colocaron una Virgen del Pilar en la fachada de la guardería Pequeños Venecianos

Como este año los niños y niñas del Centro de Educación Infantil Pequeños Venecianos de Zaragoza no han podido disfrutar de las Fiestas del Pilar y tampoco han podido participar en la Ofrenda, las profesoras decidieron ‘sacar’ a la Virgen a la fachada de la guardería, decorar su manto con las huellas de las manos de los pequeños y obsequiarla con muchas, muchas, flores, con la ayuda de los padres. "Todos los que pasaban por la calle se paraban a mirarla y se han hecho muchas fotos con ella. ¡Les ha encantado!", exclaman las profesoras del centro infantil. "Hemos intentado explicarles a los niños –algunos son muy pequeños– que este año todo seria diferente, y hemos querido hacer algo súper especial". Seguro que han sabido transmitirles ese sentimiento que todos los mañicos, esos días, llevamos dentro.