La Audiencia Nacional impide a la 'Iglesia Pastafari' inscribirse en el Registro de Entidades Religiosas

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha confirmado la denegación de la inscripción en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia a la denominada 'Iglesia Pastafari' porque sus fines, aunque son respetables como asociación, son ajenos a una entidad religiosa.

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso ha rechazado el recurso que presentó un particular contra la resolución del Director General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia que rechazó en septiembre de 2016 la inscripción de los 'pastafaris' en el Registro de Entidades religiosas.

Tras leer los estatutos de la 'Iglesia Pastafari', que considera que el "dios más poderoso grande y perfecto es el Monstruo del Espagueti Volador, también referido como Monesvol o MEV", el tribunal concluye que no es una entidad religiosa porque sus fines son "ajenos a los de una entidad religiosa, una religión, entendida como un conjunto de dogmas sobre la divinidad, de sentimientos de veneración y de normas morales y de prácticas rituales basadas en creencias profundas, serias y trascendentes".

Respetable como asociación

En su sentencia, los magistrados explican que el movimiento 'anticreacionista' se inició en 2005, en la protesta contra ciertas decisiones en materia educativa del Estado de Kansas (Estados Unidos), por lo que su finalidad, "sería, en principio, respetable como asociación, pero no puede pretenderse que se trata de una religión, porque visto su credo, estatutos y mandamientos, no se aprecia en absoluto finalidad religiosa".

Así, rechazan el argumento de los recurrentes de vulneración de su derechode asociación puesto que nada les impide asociarse, reunirse, expresarse y realizar todo tipo de actividades privadas, en forma de asociación, inscribiéndose en el Registro de Asociaciones pero no en el de Entidades Religiosas.

Añade que el hecho de que el 'pastafarismo' tenga su "origen burlesco o paródico" en los escritos de Bobby Hederson, a quien considera uno de sus profetas, para protestar ciertas decisiones del sistema educativo del estado americano, y que no se sustentan en documento obrantes en el expediente, permite concluir que no se ha vulnerado la libertad religiosa de los recurrentes.

Oración que termina con "Ramén"

La resolución incluye algunos de los estatutos de la entidad como la oración principal al Monesvol: "Oh Tallarines que están en los cielos gourmets. Santificada sea tu harina. Vengan a nosotros tus nutrientes. Hágase su voluntad en la Tierra como en los platos. Danos hoy nuestras albóndigas de cada día y perdona nuestras gulas así como nosotros perdonamos a los que no te comen, no nos dejes caer en la tentación (de no alimentamos de ti) y líbranos del hambre... Ramén".

El tribunal además advierte de que existen otras solicitudes anteriores de inscripción de este movimiento entre 2010 y 2016, en ocasiones bajo nombres diferentes, como Iglesia del Monstruo del Espagueti Volados o Legionarios de Monesvol, y con estatutos entre los que existen "evidentes similitudes".