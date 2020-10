Oye, A.I.R.-e, ¿esto a qué contenedor lo tiro?

Al amarillo, el plástico, el cartón, al azul, las pilas van aparte, el vidrio para el verde, pero para el de color claro, porque el otro es el de basura general. Hasta aquí todo bien. Pero hay muchas cosas que pueden hacernos dudar: ¿qué hago con un muelle? ¿Y con las bombillas? ¿Y con un preservativo? Tal vez la gente de tu entorno no sepa contestarte a estas preguntas, pero hay alguien -o más bien algo- que sí puede hacerlo: el Asistente Inteligente de Reciclaje de Ecoembes o A.I.R.-e., para los amigos.

Es una aplicación gratuita en la que este simpático bot irá resolviendo todas las preguntas -que entienda- sobre qué residuo va dónde, dentro de toda la gama de colores de contenedores disponibles. Así que, una vez preguntado, A.I.R.-e ha indicado a Heraldo Joven que los muelles van al punto limpio, los preservativos al verde oscuro (para A.I.R. -e, gris) y que las bombillas requieren un servicio especial así que nunca se debe depositarlas en el contenedor de basura general, el verde oscuro, por lo que es mejor consultar la web de Ambilamp el punto más cercano apropiado para reciclarlas.

Como cualquier bot, está preparado para preguntas trampa y usuarios graciosos, por eso, en su programación no falta un toque de humor: además de salpicar sus respuestas con emojis, si tratas de hacerle alguna pregunta fuera de contexto, te indica, literalmente, que "no te vayas por las ramas", porque él está ahí para resolver tus dudas sobre reciclaje y nada más. Y, si no te entiende, apura con el cliché: "Disculpa, no te he entendido. Vuelve a preguntarme de nuevo ;)". Así que tendrás que reformular la pregunta de otra forma.

Sea como sea, nunca había sido tan cómodo solucionar tus dudas sobre cómo y dónde reciclar los productos que no parecen tener un contenedor a medida.

