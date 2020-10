La zaragozana que cautiva al jurado de ‘Idol Kids’ cantando una jota y vestida de baturra

Ataviada con un precioso traje de baturra comprado para la ocasión y haciendo uso de un envidiable torrente de voz. Así cautivó este lunes 12 de octubre, día grande de las atípicas Fiestas del Pilar, la aragonesa Adriana López al jurado del programa ‘Idol Kids’, compuesto por Isabel Pantoja, Carlos Jean y Edurne.

La pequeña artista, de solo 12 años, interpretó la conocida jota Sierra de Luna. Un tema que brindó “a mi familia, a mis amigos y a toda Zaragoza”. Antes de salir al escenario, el programa de Telecinco emitió unas imágenes de Adriana, natural de Ricla, en las que explicaba: “Me gusta cantar expresando mis sentimientos. Es el momento de que toda España conozca lo que es la jota aragonesa”.

Ya sobre el escenario, a Adriana no le traicionaron los nervios y firmó una actuación que no pasó inadvertida para ninguno de los tres jueces. “Me has dejado el corazoncito… que me está aquí latiendo…”, dijo Isabel Pantoja, antes de afirmar con emoción que “amo a la Virgen del Pilar y siempre hemos sido muy devotos. Has llenado el escenario de amor, de ternura… Eres maravillosa…”.

Por su parte, Carlos Jean aseguró que “Zaragoza tiene que estar muy agradecida porque estás dando una ventana increíble para que todo el mundo lo vea”. Edurne, tercer y último miembro del jurado, también dedicó una cariñosa valoración a Adriana, antes de protagonizar un curioso momento.

Durante la actuación, Edurne se percató de que la pequeña llevaba los cordones de sus zapatos desatados, por lo que no dudó en subir al escenario y, con la actuación ya terminada, arrodillarse frente a la joven y atárselos para evitar cualquier caída.

Los tres integrantes del jurado respaldaron la actuación de la jotera aragonesa y el voto del público superó el 86% de aceptación.