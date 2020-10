¿Eres fan de 'Among us'? Luce tu lado impostor o 'crewmate' con estas camisetas disponibles por menos de 20 euros

Parecía que 'Fall Guys' se iba a llevar toda la fama de finales de verano y principios de octubre, pero unos pequeños competidores también muy coloridos también compiten por el puesto.

'Among us' se estrenó hace ya más de dos años, en junio de 2018, pero por alguna razón acaba de convertirse en el reclamo de youtubers y streamers, convirtiendo su éxito en una onda expansiva y dejando a su paso una buena colección de memes. En este juego del 'asesino' versionado en una nave espacial, hay algo incluso peor que ser asesinado: que te acusen de ser el impostor sin motivo. Y quienes han jugado lo saben. Aunque siempre queda un as en la manga: el sabotaje.

Tipos de jugadores hay casi tantos como colores: el principiante que por un error se acaba delantando a sí mismo como impostor y el que solo quiere ver arder el mundo, sea tripulante o no. También ese al que se le ilumina la cara al otro lado de la pantalla cuando ve que le han tocado las esperadas letras rojas en las que puede leerse: 'impostor'. El que elabora una estrategia para no ser descubierto y ese al que toda excusa, buena o mala, es suficiente para acusar a cualquier otro jugador. El que se afana en realizar sus tareas, el que asume como única misión destapar al asesino. Y, como siempre sucede con todo lo que tiene éxito el merchandising no ha tardado en llegar, y enLa tostadora hay una camiseta para cada tipo de jugador. ¿Cuál eres tú?

Cinco de las camisetas de 'Among us' disponibles en La Tostadora

