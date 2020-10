El viaje del cortometraje 'Souvenir' en 2 años y medio: de un mercado 'abandonado' a competir -y ganar- en festivales

"A veces es mejor parar y ser profesional que intentar abarcarlo todo y perder calidad", aseguraron una vez las autoras de este cortometraje. Y así lo hicieron. Dos años y medio han pasado desde que Paloma Canónica, Cristina Vilches (directoras y productoras) y Alicia Bayona (ayudante de guion, construcción de escenarios, animación y fotografía) se pusieron manos a la obra para dar vida a la historia que narra 'Souvenir' con todos los medios que tenían a su alcance. Entre ellos, el antiguo Mercado Doctor Casas que, con apenas un puesto todavía abierto, se convirtió en su peculiar taller particular, donde montaron el set de grabación.

"'Souvenir' es la historia de un padre y su hija y de un insólito viaje a través del tiempo y la memoria. Un recorrido a contrarreloj por los recuerdos de una vida entera", explica Vilches. Una historia que, cuando todavía estaba en su fase de producción, ganó el primer premio de los CREAR del Instituto de juventud aragonés, junto a una ayuda de Zaragoza Cultural que se sumó al crowdfunding que realizaron y que les permitió seguir invirtiendo en su proyecto. Después, llegó el turno de la presentación en sociedad.

Y, desde su estreno este año en el festival internacional de Palm Springs (Estados Unidos) ya han sido premiadas en otros tres: el festival de cine de Mequinenza, el de cine de Sax y el International Fantastic Film Festival de Brasil. Y todavía quedan festivales por delante. "Este año es un año un particularmente complicado por lo que todos sabemos y también porque hay una muy buena competición de cortometrajes de Stop-motion,hay muchos y de muy buena calidad y está siendo dificil abrirse paso pero poco a poco lo estamos consiguiendo", explica Vilches.

Ella es la única que ha continuado en el mundo de la animación. "Alicia y Paloma se dedican a la docencia y Paloma a su vez se dedica a la ilustración infantil. Yo me dedico a la docencia (soy profe de guion y storyboard en el Grado de Videojuegos de la Universidad San Jorge) e intento encontrar mi hueco en la animación. Este año estuve en Pamplona realizando un curso de Concept Art en el estudio Dr. Platypus & Ms.Wombat y colaboré en la parte de arte de cortometrajes. También he trabajado como Concept Artist en la película de animación que un miembro del estudio dirige (Lore Ares) llamada 'Hanna y los monstruos' que actualmente está en preproducción", explica. Pero, tal y como explica, la cosa no es sencilla. "Es muy difícil empezar de cero, dedicarse a esto y querer vivir de ello, necesitas muchos recursos", añade.

"¿Lo más bonito de este proyecto? Ver todo el apoyo que ha ido teniendo en todo el proceso por parte de la gente y cómo se alegran en cada nueva selección. Y también cuando alguien tiene la oportunidad de poder verlo, el 'feedback' que nos devuelven es muy gratificante. Cuando alguien te dice que se ha emocionado mucho al verlo pues eso nos toca, y nos da mucha alegría el saber que hemos llegado al público y que nuestro trabajo funciona", concluye, no sin antes agradecer a otros nombres que han hecho posible dar vida a 'Souvenir': "gente que nos ha apoyado y con su trabajo hemos podido sacar adelante el corto, como gente de vfx; Lukas Tibero Klopfenstein y Laura Ludovica Buccina y Juan Hernado que nos hizo la 'color correction'. También a la compositora es Sofia Oriana Orante que es la que ha hecho la banda sonora de Elisa y Marcela".

