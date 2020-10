Cómo mutar un congreso científico al formato ‘online’

¿Posponer? ¿Cancelar? ¿O seguir adelante con la celebración de un congreso internacional? En pandemia, la tercera opción pasa obligadamente por adaptarlo al formato ‘online’ y requiere una reorganización completa.

Del 31 de agosto al 4 de septiembre, el Congreso Europeo de Física de la Materia Condensada (CMD2020GEFES) se celebró exclusivamente ‘online’, en un formato que incluyó ponencias plenarias y semiplenarias, así como un gran número de sesiones temáticas paralelas propuestas y organizadas por miembros de la comunidad científica. Estos son los entresijos de su organización.

¿Cómo elegir proveedor de herramientas ‘online’?

Fue lo más difícil. Al no existir experiencias previas en congresos ‘online’, tuvimos que probar varios de estos proveedores y verificar las opciones, coste y fiabilidad de cada uno de ellos. Nuestra elección final (Zoom) se basó en que fuese relativamente fácil de usar por los asistentes y permitiese realizar en paralelo y a un coste asumible las 18 sesiones que necesitábamos organizar cada día. Un grupo de 20 personas tuvimos que formarnos en profundidad en el uso de este proveedor y sus herramientas ‘online’ para poder organizar bien las sesiones y, a su vez, formar a los organizadores de los minicoloquios para que no hubiese errores. Además, la plataforma informática que albergaba la página web y el registro y contribuciones de los asistentes no estaba preparada para un congreso de esta complejidad que se vuelve ‘online’. Por ejemplo, fue necesario proporcionar los enlaces a las sesiones ‘online’ de forma privada para evitar a los ‘trolls’.

Otra dificultad que encontramos es que algunos de los ponentes eran de Asia y de Estados Unidos, con diferencias horarias de hasta 9 horas, lo que dificultó la planificación horaria de las sesiones. Por otro lado, el hecho de grabar las sesiones para que estuviesen después disponibles en un canal de Youtube tuvo primero la dificultad de gestionar los permisos para no violar la ley de protección de datos y luego la de organizar y subir los vídeos a esta plataforma audiovisual.

¿Cómo evitar que el congreso sea una mera sucesión de charlas ‘online’?

Se establecieron mecanismos de comunicación entre los asistentes y también con los ponentes. En las charlas plenarias, donde la asistencia llegó a ser de 500 personas conectadas simultáneamente, fue posible escribir las preguntas en el chat, que el presentador leía al finalizar la exposición del ponente. En los minicoloquios y sesiones especiales se permitió que los asistentes habilitasen su micrófono y realizasen ellos mismos las preguntas.

También se ofreció la posibilidad de subir a la plataforma ‘online’ del congreso charlas pregrabadas y pósters y se organizaron sesiones de discusión sobre ellos y también sobre temas como la carrera profesional de estudiantes de tesis, las publicaciones en revistas de alto impacto y la brecha de género. Además, la mayor parte del material y las sesiones grabadas estarán disponibles para consulta durante un tiempo.

¿Cómo paliar la ausencia de pausas de café y comidas y los encuentros fortuitos en los pasillos?

Es cuando se establecen la mayor parte de las colaboraciones científicas, que exigen discutir en profundidad su interés científico y práctico, así como desarrollar un cierto grado de confianza y relación personal entre las partes. Para facilitar este intercambio, se habilitó la opción de chatear entre los asistentes de modo privado durante todas las sesiones. Además, en los minicoloquios se dejó abierta la sesión hasta una hora tras la finalización del programa oficial para que se pudiesen establecer discusiones globales de todos los asistentes o los organizadores creasen unas cuantas salas virtuales (‘breakout rooms’) para debates entre un número reducido de personas.

2.000 inscritos de todo el mundo, no solo de países ricos

Los físicos europeos que trabajan en materia condensada, aquella que estudia el comportamiento y aplicaciones de los materiales sólidos y líquidos, se reúnen cada uno o dos años para poner en común los avances producidos en este campo. Desde el año 1994, este congreso, que habitualmente congrega alrededor de 1.000 participantes, no se celebraba en España. La edición 28 iba a celebrarse presencialmente en Madrid durante la primera semana de septiembre, pero la situación sanitaria forzó a su reconversión en un evento puramente ‘online’.

Para facilitar la mayor asistencia posible, el registro al congreso fue gratuito, duplicándose la participación habitual y permitiendo la participación de investigadores y estudiantes de países en vías de desarrollo. El coste de la organización ha sido muy inferior al de un congreso presencial y ha permitido cubrir los gastos simplemente con pequeñas aportaciones de unos pocos patrocinadores. Desde el punto de vista ecológico, la ausencia de viajes físicos ha supuesto un ahorro energético considerable y una minimización de emisiones contaminantes.

Quién lo organiza

El congreso CMD2020GEFES ha sido organizado por las divisiones de materia condensada de la Real Sociedad Española de Física (GEFES-RSEF) y de la Sociedad Europea de Física (CMD-EPS), actuando como presidentes del comité organizador María José Calderón, presidenta de GEFES-RSEF y científica del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid; Hermann Suderow, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid; y José María de Teresa, vicepresidente de CMD-EPS y profesor de investigación en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón. Además, numerosos miembros de GEFES-RSEF y CMD-EPS se han implicado organizando y gestionando ‘online’ las sesiones plenarias, los 35 minicoloquios de temáticas especializadas y las sesiones especiales.

José María de Teresa Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (CSIC-UZ)

