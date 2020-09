Bertín Osborne, indiganado con un 'youtuber' que mintió sobre su familia: "Prepárate, porque a por ti sí que voy a ir"

El cantante y presentador Bertín Osborne ha estallado en su cuenta de Instagram. Mediante una dura declaración ha mostrado su indignación por la información vertida sobre él y su familia en una cuenta de Youtube. El titular de dicha cuenta, El Nadista, que cuenta con 65.600 suscriptores, publicaba el pasado día 26 de septiembre un vídeo titulado: "ÚLTIMA HORA! TRISTEZA TOTAL: BERTÍN OSBORNE NUNCA se IMAGINÓ que ESTO PODRÍA PASARLE!". En la publicación, de más de cuatro minutos de duración, narraba cómo supuestamente Kike, el hijo del artista, se encontraba gravemente afectado por el coronavirus. "No para de llorar. Entendemos que Bertín Osborne está pasando por el peor momento de toda su vida", decía una voz en 'off' mientras se mostraban imágenes de recurso del presentador.

Sin embargo, el propio Bertín ha querido desmentir rotundamente esta información a través de sus redes sociales, señalando que es cierto que su hijo Kike ha dado positivo en las pruebas de la covid, pero que se encuentra aislado en casa sin síntomas. "Está mejor que tú y que yo", señala enfadado el cantante en Instagram.

Sobre el contenido del vídeo en Youtube explica: "Decía que había dejado de hablar con mujeres, cosa que es como surrealista, y que mi ex, hablando de Fabiola, estaba muy preocupada", resume el presentador, que ha querido enumerar todas las falsedades.

"Eres un sinvergüenza y un mentiroso. No has dicho ni una sola verdad. Mi hijo no ha estado ingresado, fue a hacerse la prueba como van cientos de miles de españoles y, cuando dio positivo, se encerró en casa con toda mi familia, porque yo no estoy allí", subraya.

Sobre su pareja añade: "Te diriges hablando de Fabiola como mi ex. A ver, mamarracho, Fabiola es mi compañera de vida. Es honrada, cosa que tú no eres", arremete contra el 'youtuber'.

Aunque lo que más ha cabreado al presentador es que al final del vídeo, que este martes ya acumulaba cerca de 2.000 'me gusta', se pidiera a la gente que diese 'like' a la publicación para mostrar su apoyo a Osborne y su familia. "Es de lo que ganan dinero estos estafadores sinvergüenzas", se desahoga Osborne, quien lanza una clara advertencia al autor: "Estás estafando a todo el mundo y te digo una cosa: Prepárate, porque a por ti sí que voy a ir", termina su mensaje, que ya ha sido visto por cerca de 100.000 personas y acumula más de tres mil comentarios de apoyo.