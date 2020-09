¿Y si el único idioma que necesitas dominar es el tuyo? Esto es lo que necesitas para ser profesor de ELE

Mucho se ha dicho sobre las oportunidades laborales que puede abrirte el estudio de idiomas extranjeros, entre otros beneficios. Pero tu propia lengua también puede ser el vehículo perfecto para ello, en especial si tienes cierto interés en labrarte un futuro profesional en el extranjero. El as en la manga: ser profesor de español como lengua extranjera (ELE).

Pero no, por mucho que seas nativo eso no va a ser suficiente, porque no es el único requisito que se ha de cumplir para poder ejercer en este sector de la enseñanza. Deberás presentarte a una convocatoria pública, para poder formar parte del elenco de profesores de instituciones como el Instituto Cervantes. Para ello, tal y como recoge su página web, deberás preparar un temario y estar listo para una prueba de selección que se divide en tres etapas: concurso de méritos, prueba escrita y entrevista.

Concurso de méritos

Como en una bolsa de trabajo, quienes más puntos obtengan en esta primera fase, más posibilidades tendrán de pasar a la siguiente, hasta que se complete el número de candidatos máximo apto para seguir avanzando. En esta primera fase se tendrán en cuenta la titulación académica y la formación relacionada, si existe o no experiencia profesional relacionada, el hecho de que se hayan realizado publicaciones didácticas o relacionadas con la enseñanza y el conocimiento de otros idiomas.

Prueba escrita

Superada la primera fase, llega la prueba escrita dividida en dos partes, para la cual los candidatos deberán haber preparado un temario que podrán encontrar en la página del instituto. El primer ejercicio consiste en la redacción de tu tema escogido por los examinadores y, el segundo, la preparación de una secuencia didáctica cuyo fin sea alcanzar un objetivo elegido por sorteo.

Entrevista personal

Por último, cada candidato que haya superado sendas pruebas anteriores se presentará a una entrevista personal en la que se valorarán sus competencias, experiencia y conocimientos.

