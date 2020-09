'Struwwelpeter' o 'Pedro Melenas', el macabro libro de cuentos infantiles alemán que enseñaba "buenas conductas"

Antes de comenzar, decirte que es mejor que no sigas leyendo si no te gusta el humor negro. Porque aunque 'Struwwelpeter' fuese concebido por su autor, el médico alemán Heinrich Hoffman, como un libro de cuentos que mostraban las 'buenas maneras' que los niños debían seguir, como cortarse las uñas, no chuparse el dedo o no jugar con fuego, las formas de educación en 1845 pueden distar mucho de las de 2020. El propio Hoffman explicó que no encontraba en los cuentos de la época lo necesario para que los niños entendiesen por qué no debían tener determinados comportamientos. Para él "obedece", "lávate" o "deja eso" no eran sino órdenes. Los niños tenían que comprender la desgracia, entonces entenderían por qué debían comportarse bien. Así que se puso manos a la obra y comenzó a escribir sus propias historias para su hijo.

La moraleja llegaba en formato poético, pero solo porque está escrito en verso:al niño que no dejaba de chuparse el dedo, un sastre se lo cortaba; al que no se cortaba las uñas ('Struwwelpeter' o 'Pedro Melenas' en su versión en castellano, que dan nombre al libro), nadie lo quería por horroroso; a la que jugaba con fuego, le ardían hasta las puntas de los pelos. Un ejemplo, traducido, del primero:

Se abre la puerta y de un salto,

entra en la casa, al asalto,

el terrible sastre aquél

que venía en busca de él.

Con la afilada tijera

le corta los dedos —¡fuera!—

y deja al pobre Conrado,

llorando desconsolado.

El sastre cortando los pulgares al niño. Sruwwelpeter

Era una forma algo macabra de explicar contundentemente a los niños cuáles podían ser las consecuencias de sus 'malos actos'. Tétrico, ¿verdad? Aunque, en realidad, nada muy diferente a todo lo que Disney endulzó en sus creaciones: Rapunzel, en realidad, fue violada y pasto de los cuervos, Esmeralda murió en la hoguera, Pinocho ahorcado y la Sirenita se convirtió en espuma. Y así con los crueles finales de otros tantos cuentos populares.

A pesar de la crueldad de sus historias, 'Pedro Melenas', es uno de los cuentos de origen alemán más exitosos, y ha sido traducido a numerosas lenguas. Pero si prefieres practicar alemán, existe una aplicación gratuita llamada 'Der Struwwelpeter' en la que encontrarás no solo sus textos, también sus ilustraciones e incluso los poemas en formato audio, para que puedas escuchar la pronunciación.

¡Únete a nuestra newsletter!

Apúntate a la newsletter de Heraldo Joven y recibe cada semana en tu correo recomendaciones de libros, series, acertijos... y otras propuestas que no te dejarán indiferente.