«Pagar por la información es la mejor forma de ofrecer prensa de calidad»

El 20 de septiembre HERALDO cumple 125 años. Como CEO de la Asociación Mundial de Periódicos, ¿cómo valora el aniversario?

Hay una valoración personal porque Fernando de Yarza es presidente de HENNEO y también preside WAN-IFRA. Hay también una simbólica. HERALDO nos recuerda el legado de la prensa independiente en España y en el resto del mundo. Y lo que significa un periódico de 125 años que sigue siendo relevante porque significa mucho para Aragón. Se trata de un valor práctico, significa que es útil. En HERALDO tenéis lectores, vuestra audiencia. Es una empresa, pero es también una manera de vivir y de ayudar a la sociedad aragonesa.

"En su 125 aniversario, HERALDO nos recuerda el legado de la prensa independiente en España. Sigue siendo un periódico que significa mucho para Aragón porque es útil y ayuda a la sociedad aragonesa"

¿En qué momento está el periodismo?

El covid lo ha cambiado todo, lo ha acelerado. Ha mostrado muchos cambios en toda la sociedad y también en el periodismo. Pero los periódicos cada vez ayudan más a la gente y el periodismo ha ayudado a la gente a superar la crisis. Ahora tienes que ir más rápido. Ha cambiado la organización del trabajo. Hay que hacer periodismo fuera de las redacciones.

¿Cómo ve el futuro de la prensa?

Es difícil. Los periodistas son los primeros que desacreditan la prensa. Y decimos que somos dinosaurios, pero no lo somos. Estamos reinventando la manera en que operamos, pero el hecho es que estamos moviéndonos hacia otros soportes. No puedo decir que sea brillante, no vamos a volver a la situación de hace 30 años, y tenemos que estar preparados para un nuevo modelo de negocio. Pero hay cada vez más demanda de información por parte de la gente. Desde el punto de vista empresarial, toca reinventarse, cambiar nuestras organizaciones.

¿Qué debe tener el buen periodismo?

No hay cambios en eso: independencia, libertad, ser confiable. Debemos analizar detenidamente la relación que tenemos con los lectores. Hacer que crean en los medios y en el periodismo.

Ya no se habla de lectores, sino de usuarios y se busca el clic ¿Afecta esto de alguna forma a la esencia del periodismo?

Claro. El periodismo para todos ya no significa nada hoy. Los usuarios son ahora gente que busca algo y lo encuentra en el periodismo. Eso no debería afectar a la manera en la que hacemos periodismo. El buen periodismo no es hacerlo para ti, sino para alguien. Hay que buscar el equilibrio entre lo que tú quieres contar y lo que la gente está buscando. Y buscar maneras más prácticas de explicar el futuro. Vivimos en una sociedad con retos, cambios climáticos, problemas de salud… Y el periodismo tiene que ayudar a su público en ese contexto.

Nos hemos acostumbrado a pagar por ver series en televisión, pero ¿estamos preparados para pagar por la información?

En los países escandinavos lo hicieron hace tiempo y les está yendo bien. Es la mejor manera de ofrecer prensa de calidad.

La caída de la inversión en publicidad en los medios obliga a tomar alternativas como el pago por la información, ¿cómo cree que va a transformar al sector?

Cuando le pides a alguien que pague por algo, esta persona tiene algo que decir sobre lo que produces. Le gusta o no. No tengo una respuesta fácil sobre el pago por la información, pero si le pides a alguien que pague por tu trabajo te hace pensar en lo que estás haciendo y piensas dos veces cómo haces tu trabajo. En los países donde se cobra por las noticias, hacen mejor periodismo. Creo que es la mejor manera de probar que estás produciendo algo valioso.

Usted, que visita tantos periódicos, ¿cómo ha visto la evolución de la publicidad?

Negativa. En la mayoría de los países, hay menos. Los anunciantes buscan la eficiencia y los clics, no buscan la calidad del medio en el que se distribuyen. Quieren plataformas tecnológicas grandes y ese no es el campo de juego de los periódicos. Los competidores hoy son las redes sociales.

¿Cómo cree que ha afectado la pandemia de coronavirus al periodismo?

Hay una mayor búsqueda de información práctica, hay que buscar respuestas para las preguntas que se hace la audiencia. En Francia hay cada vez más demanda del periodismo práctico, el que ayuda a la gente.

Usted, ¿dónde lee el periódico?

Lo leo en mi teléfono, sobre todo durante la semana. Y normalmente leo uno por la tarde y otro por la mañana. Y los leo en papel los fines de semana. Pero es otra manera de leer.

¿Cuáles cree que son las claves para conectar con la audiencia?

Vender tu contenido. Es la única manera de tener un verdadero contacto con la audiencia.

En un mundo en el que las ‘fake news’ están tan a la orden del día, ¿cómo se puede hacer que nuestra credibilidad siga viva?

No es una pregunta fácil. Para empezar se necesita educación. El periodismo es necesario. Si no hubiera periodismo sería un desastre para la sociedad. Pero si vas por el paseo de la Independencia y preguntas a la gente si es necesario leer HERALDO, habrá gente que diga que sí y otra que no. Y el periódico crea un beneficio social y es un servicio público. Y hay que enseñarlo en la escuela como cualquier otro servicio público.

Más de una veintena de periodistas han sido asesinados en lo que va de año. ¿Cuánto queda por hacer por la libertad de prensa?

Tenemos que actuar colectivamente, denunciar los crímenes, perseguir a los criminales y hablar sobre estos crímenes. Hay que hablar de ello en los medios. La gente tiene que saber que los periodistas están muriendo por hacer su trabajo.

"En WAN-IFRA hablamos de nuevas herramientas como la inteligencia artificial y tenemos que ver sus riesgos, pero también sus oportunidades"

WAN-IFRA apuesta por la innovación. ¿Ee qué forma se aplica esta a la prensa?

Hablamos de innovación en términos de cómo podemos escribir una información en el teléfono que aparecen en la web o en el periódico. En WAN-IFRA investigamos en programas innovadores en los que se invierta a largo plazo. Hablamos de nuevas herramientas como la inteligencia artificial y tenemos que ver sus riesgos, pero también las oportunidades que brindan y cómo pueden ayudar.

¿Qué objetivos se marca WAN-IFRA para los próximos años?

Los mismos objetivos y retos que tiene HERALDO: entregar servicios de calidad a nuestros miembros, de manera que a final de año no solo se cree beneficios, sino que también mantengamos y ganemos audiencia. Y eso se hace incrementando la calidad de nuestro trabajo y tratando de conectar con las nuevas generaciones. Creo que es importante el legado del periodismo de calidad, como el que ofrece HERALDO.