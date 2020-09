La ciencia ciudadana se reencuentra en Trieste-online

Del 6 al 11 de septiembre se celebra el III Congreso Internacional de la Asociación Europea para la Ciencia Ciudadana (ECSA, por sus siglas en inglés) bajo el lema Encounters in Citizen Science. Se trata de la primera experiencia online del evento que inicialmente iba a celebrarse de modo presencial en Trieste en junio de este año. El congreso presenta un programa muy intenso, bien equilibrado entre las contribuciones académicas y las que han surgido en otros ámbitos. El evento ha reunido a más de 500 participantes inscritos de todos los continentes, cerca de 200 ponentes, 8 conferenciantes principales, a través de una multitud de encuentros online.

Estuvieron presentes distintos grupos de investigación y comunidades de práctica que trabajan en muy diversos proyectos de ciencia ciudadana en y desde nuestro país: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ICTA-UAB, Universitat de Barcelona, Centre for Genomic Regulation (CRG) & Barcelona Citizen Science Office, Universitat Pompeu Fabra, Birdlife International, Universitat Oberta de Catalunya, University of Burgos, Ideas for Change, Institut de Cultura de Barcelona, Butterfly Conservation Europe, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), CREAF, Biook, Fundación Ibercivis, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), ICM-CSIC ECSA, Center for Genomic Regulation, UNEP Mediterranean Action Plan, MYSPHERA, Balconnect, La Ciència Al Teu Món, CGIAR y Universidad de Extremadura.

Entre otros, se presentaron los siguientes proyectos: EU-Citizen.Science, Cos4Cloud, InSPIRES Open Platform, D-NOSES, Plan para la consolidación de la ciencia ciudadana en España, CitieS-Health, SeaWatcher app, Crowd4SDG, WeObserve,

La plataforma Europa para la ciencia ciudadana EU-Citizen.Science se presentó en sociedad en un coloquio. Su primera fase fue lanzada en la primavera de 2020 y ahora, en septiembre, acomete la segunda, ofreciendo servicios útiles a una comunidad muy amplia de usuarios. Tanto a ciudadanos que buscan apoyo para saber más sobre la calidad del aire en su comunidad, profesionales de la ciencia ciudadana que buscan prácticas inspiradoras o funcionarios públicos curiosos por conocer por qué algunos países están invirtiendo presupuesto en apoyarla. Financiado por la Comisión Europea, EU-Citizen.Science proporciona recursos de alta calidad, formación y oportunidades de networking.

El coloquio contó con la participación de Francisco Sanz García, director ejecutivo de la Fundación Ibercivis, quien explicó los principales detalles técnicos que se han incorporado para la accesibilidad, interoperabilidad y usabilidad de la plataforma, bajo los principios básicos de la ciencia abierta.

Otra contribución de Ibercivis, en este caso presentada por Maite Pelacho, investigadora y coordinadora del Observatorio de la ciencia ciudadana en España, trató sobre el proceso de diseño de políticas para la ciencia ciudadana a escala estatal. La configuración de una red nacional de ciencia ciudadana está siendo posible gracias al trabajo de miles de personas -del ámbito académico o no- en proyectos de ciencia ciudadana, algunos muy recientes y de ámbito internacional, otros con décadas de trayectoria en los ámbitos local y nacional. La Fundación Ibercivis, junto con la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT)-Ministerio de Ciencia e Innovación, han llevado a cabo muy diversas acciones con representantes de grupos de investigación, científicos ciudadanos y agentes sociales de todas las áreas, con resultados que se están reflejando en las políticas actuales de ciencia e innovación.

Junto al trabajo de Ibercivis en y desde Aragón, merece la pena resaltar también el trabajo pionero de investigadores en Cataluña, tanto en proyectos coordinados desde la Oficina de la Ciencia Ciudadana en Barcelona como desde OpenSystems y la Universidad Autónoma de Barcelona, así como otros grupos. La presencia de representantes de otras áreas geográficas -Bilbao, Burgos, Madrid, Valencia, Extremadura- en esta tercera edición de la ECSA Conference y en ediciones anteriores refleja la buena posición de nuestro país en la ciencia ciudadana europea e internacional.

Destaca también el interés creciente acerca del valor de la ciencia ciudadana para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS o SDG por sus siglas en inglés) propuestos por Naciones Unidas en septiembre de 2015 para ser alcanzados en 2030. En una de las presentaciones con participación del ICM-CSIC se mostró cómo la ciencia ciudadana está favoreciendo de hecho la monitorización de los ODS y cómo puede contribuir mucho más.

Uno de los temas más presentes en el congreso ha sido el del papel de la ciencia ciudadana en la salud desde muy diversos objetivos y metodologías, incluyendo la consideración de sus aspectos éticos. También hubo espacio para tratar el trabajo de las comunidades locales (o indígenas) o grupos en contextos frágiles.

Otro tema de gran interés pensando en el ODS 17, centrado en la cooperación, fue la presentación de algunos resultados de investigación desde la Red Iberoamericana de Ciencia Participativa (RICAP).

Por último y con la atención dirigida a los más jóvenes, el proyecto Crowd4SDG, con participación del CSIC, presentó el desafío #Open17Water. Los jóvenes innovadores de 16 a 26 años que presenten las ideas más inspiradoras durante el próximo mes serán seleccionados para recibir formación online y en persona durante un período de seis meses, con el fin de desarrollar su idea en un proyecto sostenible.

Aunque a distancia, los organizadores locales han creado diversas oportunidades para conocer la ciudad de Trieste, por ejemplo comenzando el pasado domingo con una visita guiada virtual de la ciudad. Y para clausurar la conferencia no han dudado en introducir un evento musical a cargo de las Sister Cap, dos famosas hermanas djs nacidas en Puglia, (Italia), al que todos los participantes podrán asistir en remoto.

Los resúmenes breves así como los autores y presentadores de cada contribución pueden consultarse en el programa del congreso.

