Ultra Lo-fi, el sonido que te lleva a tu infancia (pero a la hora de la siesta con la ventana abierta mientras llueve en la calle)

Dijo el filósofo estpañol José Ortega y Gasset: "Yo soy yo y mis circunstancias", pues algo así es el ultra 'lo-fi'. Porque en este fenómeno musical, la música no puede ser aislada de todo cuanto acontece a su alrededor, y ahí radica el interés que despierta: lo que oyes no es solo una canción, sino todo el contexto que la envuelve.

Por ejemplo, puedes escuchar 'Can't help falling in love' de Elvis Presley pero el sonido ambiente hace que todo te haga sentir que estás en un baño durante una fiesta...

Hay otras opciones más enrevesadas, como escuchar 'Mr. Brightside' pero mientras tanto lloras en el baño del instituto porque acaban de dejarte en el baile de promoción...

O incluso mucho más terribles: la misma canción, pero mientras tu lloras en tu habitación oyendo a tus padres discutir sobre su divorcio en las escaleras.

¿Por qué ese regreso al pasado?

Porque ahora hablamos de sonido Atmos, de audio de alta resolución y de otros muchos avances tecnológicos en el ámbito sonoro que permiten percibir el sonido con gran calidad e incluso sentirlo como si lo que estuviese generándolo estuviera realmente cerca de nosotros, a pesar de no hacerlo, como sucede con el ASMR. Pero las cosas no siempre han sido así y quienes hoy son millennials saben bien que, como indica el 'youtuber', músico y divulgador musical Jaime Altozano, la música de los primeros videojuegos no sonaba con la misma calidad que la de ahora. Ese sonido algo sucio, de grabación antigua, es lo que representa e incluso da nombre al 'lo-fi': 'low fidelity', o lo que es lo mismo, baja calidad. Como las películas de la infancia, como los videojuegos o algunas cintas de música. Por eso el 'lo-fi' transporta al pasado. Y por eso, el ultra 'lo-fi', te sumerge en el como si tú mismo fueras el que mira a asomado a la ventana mientras suena la música, pero a la hora de la siesta mientras llueve en la calle. Por el mero placer de encontrar una situación que se identifique con tu 'mood' o el de ponerse en la piel de cualquier otro.

