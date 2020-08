Un nuevo reto viral: encontrar los tres aguacates sin semilla en esta ilustración

No queda duda de que este 2020 está siendo todo un reto. Pero tampoco quepa duda alguna de que lo de ponerse a prueba a veces, también nos gusta y nos ayuda a lidiar con la tensión. Prueba de ello son las muchas propuestas de entretenimiento que surgieron cuando no quedaba otro remedio que pasar los días en casa: challenges visuales, retos virales, escape rooms de interior...

Que la vida haya vuelto a las calles no significa que los retos no sigan provocando un cierto cosquilleo y las ganas de demostrar el talento personal. Al contrario, sigue manteniendo la mente activa y las ganas de probarse a uno mismo. Así que cada vez que aparece alguien por las redes sociales retando a la comunidad, no pasa mucho tiempo hasta que comienzan a lloverle respuestas.

Esta vez ha sido un instagrammer, llamado @drosheer en la red social, quien ha tirado la primera piedra: un reto que consiste en encontrar tres, entre las decenas de aguacates de la imagen, que no llevan su característico hueso esférico en el interior.

Otros 'challenges' para ponerte a prueba

Si has sido rápido y te ha sabido a poco, aquí puedes encontrar un recopilatorio de algunos de los retos virales que más éxito han tenido en las redes sociales en lo que llevamos de 2020. Los desafíos consisten en encontrar algo escondido en una imagen, en resolver problemas matemáticos, en identificar escenas de series, películas o grupos musicales en una ilustración, en enfrentarte a un escape room virtual o incluso hasta en resolver un crimen. ¿Crees que eres capaz de resolverlos todos? No te preocupes que, por si te 'rayas' demasiado, la solución está incluida.

