Cocinando para un tirano

4

Idi Amin

Idi Amin (1925-2003), que fue cocinero en un regimiento colonial, devoraba por kilos naranjas y pudin de chocolate. Otonde Odera, chef del 'emperador' que aterró a Uganda entre 1971-1979, cuenta que le pirraban los platos coloniales, como la sopa de rabo de buey o el chuletón, y que exigía que siempre hubiera mujeres en su mesa. Cuando Amin y sus secuaces dieron su golpe de Estado, Odera se cuidó de tener la comida lista. "Sabía que llegarían con el estómago vacío, y si tienes algo bueno para darles de comer, puede que no te maten", cuenta. Amin le aterró, como a todo su entorno. "¿Qué cómo pude cocinar para un monstruo así? Bueno, yo tenía cuatro esposas y cinco hijos. Amin me tenía atado a él. Ni siquiera me di cuenta de qué estaba sucediendo", se justifica.