Asdrúbal, ex de Bibiana Fernández, a la espera de juicio por robo y vandalismo

El pasado domingo, el espacio ‘Hormigas blancas’ de Telecinco dedicó su programa a Bibiana Fernández y habló con el que fuera su marido, el ex modelo cubano Asdrúbal Ametller. Asdrúbal dijo que vivía una vida tranquila en Miami con sus dos hijos pequeños, y no quiso hablar demasiado sobre su ex esposa. Este pasado jueves, el programa ‘Sálvame’ de la misma cadena reveló que Asdrúbal pasa actualmente por una complicada situación económica, que le ha llevado a vivir de la beneficencia, y que tiene problemas severos con la ley; acumularía cuatro detenciones, la última en diciembre del año pasado, y se le imputan delitos de hurto, robo y vandalismo, por los que espera sentencias judiciales. Actualmente estaría en libertad bajo fianza tras pagar 10.000 dólares.

El programa reveló además que Asdrúbal no puede salir de Estados Unidos por este motivo. Omar Suárez, reportero de ‘Sálvame’, explicó que el trabajo real del cubano en los últimos tiempos era “vigilar los coches de una discoteca en Miami hasta que de esos coches empiezan a desaparecer cositas. Los clientes empiezan a quejarse y le llevan a lavar los baños”.

Un amor que nació en el Caribe

Asdrúbal conoció a Bibiana en 1997, cuando la actriz y su amigo Pedro Almodóvar visitaron Cuba. Allá surgió el flechazo: el modelo tenía apenas 20 años de edad. La nueva pareja se reunió rápidamente en España y su relación se paseó por revistas del corazón y programas de televisión durante los últimos años de la década de los 90. La pareja se casó en el 2000 por el rito tailandés; la ceremonia se celebró en el chalé que tenía la artista en Boadilla del Monte (Madrid). El matrimonio concluyó en 2003, cuando Bibiana reconoció que su marido le había sido infiel en repetidas ocasiones. La última relación que se le conoce a Asdrúbal en España fue con la concejal toledana Olvido Hormigos, popular concursante de ‘realities’ de Telecinco en los últimos años.