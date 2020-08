Paloma Cuevas se pronuncia sobre los planes de boda de Enrique Ponce y Ana Soria

Enrique Ponce y Ana Soria son para muchos la pareja del verano. Tras la sonada separación del torero de su expareja Paloma Cuevas, ambos atraviesan un momento dulce en su relación. Un amor que airean a los cuatro vientos en las redes sociales, donde ya han dado buena muestra de que su relación va en serio.

Tanto, que ya hay quienes apuntan a una posible boda entre Enrique Ponce y Ana Soria. De producirse, el enlace sería el próximo verano de 2021. Pero para darse el “sí quiero” con su nueva novia, Enrique Ponce deberá formalizar previamente la separación con Cuevas, con la que todavía hoy permanece casado.

‘Socialité’, el programa de Telecinco que presenta María Patiño, asegura haberse puesto en contacto directo con Paloma Cuevas. Concretamente, ha sido el periodista Javier de Hoyos quien ha conseguido hablar con la expareja de Ponce. Se trató, según el propio programa, de una pequeña conversación de aproximadamente dos minutos en los que Cuevas se mostró "nerviosa" ya que apenas ha mantenido contacto estos días con la prensa.

“Antes de llamarla me habían dicho fuentes cercanas que está abrumada. Ha sido muy amable. Estaba nerviosa porque ella no contaba con coger el teléfono a ningún periodista. Me ha explicado que no quería entrar en detalles, le he preguntado si estaba bien, ha sido una conversación de dos minutos”, ha revelado de Hoyos.

El periodista de ‘Socialité’ ha contado también que “cuando llamas a Paloma no tienes ese tono de llamada, tienes una canción, un politono, que ella ha escogido personalmente. Enrique llama todos los días a Paloma y se encuentra todos los días con esto”. De Hoyos se refiere al tema de Pablo Alborán ‘El beso’, que es la canción que tiene Paloma Cuevas en su móvil hasta que descuelga una llamada.

“Me llaman loco por no ver lo poco que dicen que me das. Si yo pudiera darte un beso, sabrías cómo duele este amor. Y podré invertir el universo para quedarnos en la nada tú y yo, que yo me derrumbo si te marchas…” son algunas de las frases que menciona Alborán en este tema.