Willy Bárcenas publica un vídeo en el que dice que gritó "ni una puta mascarilla" como reproche al público

Este fin de semana, una actuación del grupo musical Taburete, liderado por Willy Bárcenas, desató la polémica tras publicarse por redes sociales unas declaraciones del cantante durante el concierto en el que se oía: "Ni una puta mascarilla". Estas declaraciones fueron captadas por los asistentes al concierto del festival de música Starlite y publicadas por redes.

"Ni una puta mascarilla". Ya vemos cómo respetasteis las medidas de seguridad, ya. pic.twitter.com/NU6I6ignnp — Jules (@CensoredJules) August 8, 2020

Como el tuit que aparece en el párrafo anterior, se publicó un vídeo tras el que, al ver al público en pie, bailando y sin apenas mascarillas, se cuestionó que la organización del festival hubiera respetado la distancia de seguridad mínima que hay que garantizar para evitar posibles contagios de covid-19, una versión de los que Starlite se apresuró a desmentir a través de las redes sociales argumentando que la perspectiva desde otros ángulos podía llevar a confusión y que el aforo del concierto se situaba por debajo de la capacidad máxima.

En este vídeo se puede observar como en el concierto de anoche se mantenía la distancia de seguridad estipulada. Las imágenes tomadas desde otras perspectivas pueden llevar a la confusión. pic.twitter.com/ECnMuCgT2x — Starlite Catalana Occidente (@StarliteCatOcc) August 8, 2020

El grupo Taburete lanzó un comunicado en Twitter donde se decían que no participaban en la organización "ni en la venta de entradas, del control de aforos, ni de nada que tenga que ver con el montaje del evento", y que se habían limitado a dar un concierto "respetando todos los protocolos que hay que seguir por el covid-19". Pero este comunicado no hizo más que reavivar la polémica, ya que además el grupo liderado por Willy Bárcenas mandaba a sus "queridos 'haters'" a ver "los toros, a discotecas, fiestas, barbacoas y demás concentraciones" donde se han podido dar en ciertos casos rebrotes de coronavirus.

Tras la polémica, Willy Bárcenas ha publicado un mensaje en Twitter en el que matiza sus palabras y asegura que "Ni una puta mascarilla" fue una frase dicha en tono irónico y siempre como una condena: "Es cierto que cuando estamos cantando la canción de Sirenas me fijo y veo que muchísima gente se ha bajado la mascarilla. Entonces, de ahí la frase que digo de "ni una puta mascarilla". Lo hago más bien como un reproche o como un comentario de que no estoy viendo las mascarillas, no alentando a la gente en ningún caso a quitarse la mascarilla, porque sería completamente absurdo, imprudente. En ningún caso hemos querido hacer algo así".

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana de Marbella, José Eduardo Díaz, ha señalado que la Policía Local "no ha encontrado ninguna irregularidad hasta el día de hoy" en los aforos de los conciertos del festival de música Starlite.

Preguntado sobre la posibilidad de que se hubiera excedido el aforo en una de las actuaciones del pasado fin de semana, después de que el concierto de Taburete causara indignación en las redes sociales por no cumplir las medidas en relación con el coronavirus; Díaz ha indicado que "el control de Starlite es permanente".

"Nosotros tenemos acceso a los sistemas de control de aforo de los que dispone la organización y el control siempre es efectivo por parte de la Policía Local, que además vigila el perímetro, ya que es una zona de máxima afluencia de personas, de vehículos y de posible generación de problemas", ha señalado.

Según los controles perimetral y de aforo que realizan los agentes, "hasta el día de hoy no hemos encontrado ninguna irregularidad", ha señalado el edil, que ha destacado las visitas que personal de la Delegación de Sanidad del Ayuntamiento y del servicio de Emergencias municipal y la Policía Local realizan de forma periódica al emplazamiento de Starlite para revisar que se cumpla la normativa para evitar la propagación del coronavirus.

"Hasta el día de hoy no puedo informar de que se haya detectado ninguna irregularidad. La comunicación con la organización es permanente. Tras recibir las explicaciones oportunas, revisar las imágenes --del concierto del fin de semana-- y comprobar el aforo, de momento, no tenemos nada más que opinar", ha agregado.

Sobre la actuación del pasado fin de semana en Starlite, Díaz ha señalado que "hay imágenes de un sentido y de otro". "Tanto por los informes que tenemos como por las imágenes que hemos comprobado, no tenemos ningún expediente abierto más allá de la investigación visual que se haya podido hacer en cada uno de esos vídeos. Hay vídeos en los que se ven las imágenes de una forma y de otra. Es una cuestión discutible, cuanto menos", ha apuntado.

Según el edil, la mayoría de los empresarios de la hostelería son "conscientes de lo que nos jugamos y son responsables". "Al que no lo es le caerá todo el peso de la ley encima", ha agregado.