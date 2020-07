Dani Rovira tira de humor en su lucha contra el cáncer

Dani Rovira continúa en plena pelea contra el cáncer que anunció el pasado mes de marzo. Durante estos meses, el malagueño no ha abandonado el sentido del humor y, a pesar de su delicada situación, en todo momento ha transmitido esperanza y optimismo hacia sus miles de seguidores. El último ejemplo de esta elogiable actitud llegó este martes, después de que compartiera una imagen desde el hospital acompañada del texto: “¿Usted desde cuándo espera?”

El pasado 20 de julio, Dani Rovira anunció (también a través de Instagram) que había finalizado las sesiones de quimioterapia. “Ocho sesiones y cuatro meses entre pecho y espalda. ¡Se acabó!”, publicó el cómico. Ahora, ya en la recta final del tratamiento, el malagueño deberá realizar otras 18 sesiones de radioterapia hasta que, previsiblemente, “a mitad de mayo” todo haya acabado.

En ese momento “este mal sueño habrá acabado y podré retomar de nuevo la normalidad, si es que hay algo normal ya en este mundo”, aseguró Rovira en Instagram, que siempre que puede agradece el constante apoyo que recibe de otros compañeros de profesión, amigos y gente anónima a través de las redes sociales.

En su última publicación, varios rostros conocidos como Dani Martínez, Blanca Suárez, Vanesa Romero, Anabel Pantoja, Cristina Castaño o Berta Vázquez han escrito cariñosos mensajes de apoyo hacia Rovira.

"Me queda la última pantalla del videojuego... Ojalá cuando acabe se me ponga cabeza de koala. Me gustan mucho los koalas. La vida me sonríe, pero siempre espero que me suelte carcajadas. Sois tantos los que me estáis curando... Ánimo a los/las que estáis en la lucha. Tenemos unos médicos y un personal sanitario espectacular en este país. El resto es quererse y dejarse querer", ha manifestado Dani Rovira recientemente a traves de su perfil en Instagram.