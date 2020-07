Una espectadora le detecta un cáncer a una periodista solo con verla en pantalla

Gracias a la atenta mirada de una espectadora de televisión, la periodista estadounidense Victoria Price, reportera de la cadena WFLA, ha podido coger su cáncer a tiempo. Tiene cáncer de tiroides, un tumor que afecta en su mayoría a mujeres (87%), y antes de que le diagnosticaran los médicos la enfermedad, ya lo había hecho una fiel seguidora de la cadena, quien se puso en contacto con ella a través de las redes sociales para recomendarle que visitara a su médico.

La periodista se sincera en un comentario publicado en sus redes sociales, donde confirma que tiene cáncer y comparte los mensajes que recibió por parte de una espectadora que, al parecer, había manifestado los mismos síntomas que ella antes de que le diagnosticaran la enfermedad.

"Una espectadora me escribió el mes pasado. Vio un bulto en mi cuello y me dijo que le recordaba al que tuvo ella. El de ella era un cáncer. Y resulta que el mío también lo es", explica la periodista en un comentario que suma miles de reacciones y mensajes de ánimo en esta red social.

Victoria acababa de terminar una conexión en directo cuando recibió un correo electrónico por parte de esta espectadora, que le aconsejaba ir al médico. Los especialistas confirmaron el diagnóstico y este lunes, 27 de julio, la reportera de la cadena estadounidense WFLA se sometió a una operación para que le extirparan el tumor, ubicado en la zona del cuello.

En agradecimiento a la espectadora anónima que le escribió, Victoria Price publicó unas horas antes estas líneas: "La 8 a tu lado no es solo un eslogan en la cadena WFLA, es nuestra piedra angular. Pero los roles se cambiaron cuando fue una espectadora la que estuvo a MI lado, y no podría estar más agradecida (...). Si nunca hubiera recibido ese email, no habría llamado a mi médico. El cáncer habría seguido expandiéndose. Es un pensamiento escalofriante y aleccionador. Estaré agradecida para siempre a la mujer que se tomó la molestia de escribirme, una completa desconocida. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo. Eso sí que es estar a tu lado, ¿eh?", confiesa agradecida en una publicación.