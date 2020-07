¿Quieres uno de los increíbles packs edición limitada de Ambar? ¡No te pierdas este sorteo!

Una gran comunidad merece un gran regalo, por eso, desde Heraldo queremos agredeceros haber llegado a formar una familia de 50.000 personas en Instagram sorteando tres de los packs de cervezas más grandes de la historia de Ambar. Se trata de una edición limitada que han sacado con el motivo del 120 aniversario de su fábrica.

Quizá no son tiempos para celebraciones pero, precisamente por eso, nos emociona que en un momento difícil, en el que la confianza es tan importante y necesaria, hayáis decidido apostar por nosotros. Y, por eso, no queremos dejar pasar la oportunidad de daros las gracias como se merece: con el sorteo de tres de los packs de cerveza Ambar para que, pase lo que pase, no desperdiciéis ni un solo motivo para seguir brindando.

El formato de cada uno de los tres packs de esta edición especial resulta increíble:

120 latas de Ambar Especial

1,05 metros de largo

40 kilos

¿Se puede pedir algo más?

El coste de esta edición limitada es de 81,20 euros, pero HERALDO y Ambar te ofrecen la posibilidad de conseguirlo gratis y guardar en tu despensa este homenaje a una empresa que cumple 120 años y forma parte del paisaje y la cultura de Zaragoza desde que el 10 de julio de 1900 abriera sus puertas por primera vez en el barrio de San José.

Para participar solo tienes que pinchar en este enlace desde el 20 de julio, hasta el día 26 inclusive. Una vez que accedes al Club Heraldo, para inscribirte solo es necesario darle al botón de participar, facilitar los datos que te solicitan de manera muy sencilla. Nos pondremos en contacto el 27 de julio con los ganadores para explicarles cómo recoger su premio.