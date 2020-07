Cómo convertir la piscina en la sede de unas olimpiadas

Para quienes puedan disfrutar este año de ella, la piscina es uno de los mejores acompañantes del verano y un imprescindible para restarle unos grados a la temperatura corporal en los días de mucho calor. Pero, además de para darse refrescantes chapuzones, las piscinas también pueden servir como aliadas del deporte durante la época estival.

Por eso, para que los niños se ejerciten además de divertirse, con sus padres o en compañía de amigos, siempre manteniendo las normas de seguridad establecidas, es posible organizar unas verdaderas olimpiadas acuáticas para disfrutar de una gran jornada veraniega.

Todos a la vez

Con o sin música, preparad una coreografía con los acompañantes e intentad hacerla de la manera más sincronizada posible, ya que es algo que los jueces, aquellos que no hayan podido participar, valorarán muy positivamente. A la hora de preparar los pasos, es importante tener cuidado con pasar demasiado rato con la cabeza debajo del agua y mantener cierta distancia con los compañeros para evitar golpes en el transcurso del juego.

Por equipos

Si con la primera prueba no ha sido suficiente y todavía os queda energía por quemar, separad el grupo en dos equipos y organizad un partido de waterpolo. Las reglas son sencillas: ningún jugador, excepto el portero, puede tocar la pelota con dos manos; se puede marcar gol con cualquier parte del cuerpo menos con el puño cerrado; un jugador no puede impedir el movimiento del contrario; no está permitido mantenerse junto al portero en modo de delantero; se prohíbe salpicar agua a los ojos de un jugador; y se debe robar el balón sin agarrar al jugador contrario. Sed deportivos y que gane el mejor.

En solitario

Para rematar la jornada, los participantes de las olimpiadas pueden batirse en una última prueba en solitario de natación. Elegid el estilo al que vais a nadar, estableced la distancia y... ¡al agua, patos! Que alguien os cronometre. Debéis apuntar vuestra mejor marca y tratar de superarla.

Apúntate a la newsletter de planes con niños y recibe en tu correo todo tipo de ideas para entretener a los más pequeños de la casa. Consejos, manualidades, juegos, experimentos...