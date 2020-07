Consulta el horóscopo de hoy: viernes, 17 de julio de 2020

Esta es la predicción del horóscopo del viernes 17 de julio de 2020 de todos los signos del zodiaco:

ARIES:

Quieres producir cambios importantes, pero te encuentras solo para realizarlos. No te reprimas y lánzate a esa aventura que verás lo rápido que llegan los éxitos, pon fuerza y decisión en todo.

TAURO:

No confíes tanto en la suerte y dedícate a ser más observador a la hora de entablar una nueva relación. Tu imagen personal es magnética. Un amor secreto te circunda, estás que lo atraes todo.

GÉMINIS:

Hoy te hallarás más sensible de lo normal y se acercarán a ti intentando conquistarte. Serás centro de atención. Aprovecha para avanzar en todo lo social y profesional, los astros te benefician.

CÁNCER:

En la jornada cuanto más detallista te vuelvas más complicaciones hallarás a la hora de comunicarte. Utiliza tu intuición en las relaciones sociales e íntimas. Tu magnetismo erótico a tope.

LEO:

Si deseas empezar una nueva unión, sea de trabajo o de amor, hoy es el día especial. Todo detalle que tengas será vivido a tope y te aportará los rendimientos que deseas. Llega dinero por el azar.

VIRGO:

Máximas posibilidades de salir ganador en cualquier juego amoroso que te plantees. Pero ten cuidado con lo que prometes y luego no cumples. Habrá mucha actividad social, pero debes seleccionar más.

LIBRA:

Intenta centrarte en tus asuntos y no enjuicies para nada la vida de los demás. No discutas y los problemas se solucionarán solos. Mucho cuidado si conduces o viajas, las prisas no son buenas hoy.

ESCORPIO:

Cuida más con las críticas y no entres en la rueda de los chismes. Confía sólo en ti y mantente en un segundo plano en todo, deja que los demás den el primer paso. La noche promete seducción.

SAGITARIO:

Gastos por encima de tus posibilidades o planes que se retrasan será un poco la norma del día. Selecciona más a tus amigos. Analiza mucho lo que firmes o lo que prometas, te están observando.

CAPRICORNIO:

Trata de no ser impulsivo y mide tus palabras y actos. Cambios fuertes en tus relaciones íntimas y en la vida en general. No te dejes llevar por la tozudez, una de cal y otras de arena, lo mejor.

ACUARIO:

Jornada de mucho relax donde compartirás tu tiempo libre con la familia y los más allegados. Te llegará una noticia sorpresa que cambiará planes. Más cuidado si conduces o viajas, despistes varios.

PISCIS:

Tu propio magnetismo y tu perfecta imagen personal de hoy te ayudará a que vivas experiencias excitantes en el amor. La vida social te aportará beneficios y avances, es tu día para triunfar.