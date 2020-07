'La cosa': imitar, copiar, replicar... Ma che cosa!

Un equipo científico descubre, enterrada en el hielo de la Antártida, una nave extraterrestre en cuyo interior descansa un ente alienígena congelado. Al ser recuperado, sus células vuelven a la vida e infectan a uno de los científicos hasta convertirlo en un ser de pesadilla que tendrán que eliminar para sobrevivir.

El diálogo

“-¿Qué haces? -le preguntó el ayudante de Sanders a la protagonista.

-Cogí una muestra del tejido. Para averiguar qué le hacia esa cosa -contestó la paleontóloga, quien al cabo de un momento y tras mirar por el microscopio avisó-: deberías ver esto.

-Estas células no están muertas -dijo su colega al observar a través el instrumento, antes de añadir desconcertado-: No es posible. Es como si las células alienígenas estuvieran atacando a las células de Hendrick. Y luego, no sé…. Se transformaran en algo…

-Imitan sus células- aclaró ella.

Ya con todo el equipo reunido, la protagonista trató de explicar la situación a sus compañeros:

-Tomé una muestra de Hendrick y las células alienígenas seguían vivas. Estaban vivas y copiaban las células de Hendrick. Las replicaban. Alan también lo vio.

-¿Es cierto? -preguntó otro de los científicos.

-No lo sé -balbució Alan- No sé lo que vimos. Bueno… vimos algo, pero….

-No lo entiendo -interrumpió la geóloga de la expedición interpelando a la protagonista- ¿Qué intentas decir?

-Que esa cosa puede que, probablemente, haya replicado a una persona”.

El gazapo

¿Las imitan?, ¿las copian?, ¿las están replicando? ¿Qué es lo que hacen exactamente la células alienígenas con las ídem humanas del desdichado Hendrick? Antes de meternos de lleno en la cuestión, conviene aclarar qué significa cada uno de estos términos. Porque, como parece evidente, no es lo mismo imitar que copiar o replicar. Para lo cual basta con acudir al diccionario de la Real Academia Española y consultar las respectivas definiciones:

Copiar Reproducir textos, imágenes, sonidos u objetos.

Reproducir textos, imágenes, sonidos u objetos. Imitar Parecerse, asemejarse a otra cosa.

Parecerse, asemejarse a otra cosa. Replicar Duplicar el ADN de una célula para transmitir a la siguiente generación una copia integra de la información genética.

A la vista de lo anterior debería resultar obvio que el objetivo de las células alienígenas no puede ser limitarse a copiar, a reproducir a las humanas. En todo caso a imitarlas, es decir, a mimetizarse o parecerse a ellas. Pero no a ser reproducciones idénticas, pues entonces solo tendríamos otro montón de células humanas. Clones de las células de Hendrik.

¿Y qué hay de lo de replicarse? Al fin y al cabo es el concepto más biológico de los tres mencionados, ya que hace referencia expresa al material genético celular. Centrémonos por tanto en la replicación celular y de su material genético. Esta supone que la doble hélice de ADN se desenrolla y cada una de las dos cadenas o filamentos se copia, con lo que se obtienen dos nuevas moléculas de ADN idénticas entre sí y a la de partida. Luego, la célula original se escinde en dos partes o células 'hijas', cada una de ellas con una de estas copias de ADN. De nuevo, resulta obvio que el objetivo de las células alienígenas no puede ser el de limitarse a replicar las humanas, es decir, a promover la producción de células idénticas. Tienen que hacer algo más.

Si yo fuera una de esas célula extraterrestres, lo que haría sería, en primer lugar, recombinarme y luego, ya sí, promover la replicación. ¿Recombinarme? Así es, introducir o insertar todo o parte de mi material genético en el ADN humano a fin de que luego se replicasen conjuntamente para obtener un montón de células híbridas que, manteniendo el argumento de la película, darían finalmente como resultado un ser con apariencia humana pero voraz apetito alienígena. Y que es precisamente el método que siguen los virus para reproducirse e infectar a sus huéspedes.

Para aquellos menos familiarizados con el lenguaje genético, pensemos en nuestro cantante favorito y en un conocido tema de otro grupo o intérprete. Aquel puede limitarse a interpretarlo tal cual -por lo que lo acusarían de plagio salvo que fuese en algún tipo de homenaje al legítimo autor-. O bien puede optar por versionarlo. En esencia, tomar el tema de partida e introducirle nuevos elementos, ya sea otros ritmos, acordes o letra. Y de este modo obtener una canción que se parece mucho a la original pero que, al mismo tiempo, incorpora matices y rasgos característicos y singulares del versionador.

Todo lo anterior, claro, asumiendo que el ente alienígena tiene un material genético compatible con el terrestre. De tal modo que pueda ser replicado por una célula humana con sus herramientas moleculares habituales -fundamentalmente enzimas-. Que una cosa es un virus de origen terrícola y otra bien distinta una célula procedente del espacio exterior. Pero eso ya es otro cantar.

