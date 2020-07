Tinder estrena las citas por videollamada

Tinder está poniendo en marcha en España dos interesantes funcionalidades como plan 'B' a las citas en persona.

El primer test de Videochat llegará a España y a otro número de países seleccionados este verano, aseguran desde la plataforma. Tinder informa de que “el equipo de Trust and Safety de Tinder, encargado de velar por la seguridad de los usuarios, fue también el que programó esta funcionalidad”.

“Para conocer gente nueva, es importantísimo que te sientas cómodo y tengas una experiencia segura”, por eso Videochat “está creado con algunos detalles que lo distinguen de las videollamadas habituales”. Especialmente, no tendrás que preocuparte porque te entren “llamadas indeseadas”.

“Si la conversación fluye y estás interesado en usar Videochat, puedes activar el icono de vídeo. Pero la funcionalidad no se habilitará hasta que los dos activéis este icono”, explica Tinder. Y además no avisa a tu match si lo has activado o no. Asimismo, puedes deshabilitarlo en cualquier momento.

Verificación

“Para mejorar tu experiencia haciendo swipe desde casa antes de llevarla a las terrazas” la plataforma lanza un sistema de verificación de foto y una prueba de videochat, porque “en estos tiempos en los que la distancia de seguridad manda y una quedada con tu match puede tardar en concretarse, es más importante que nunca conectar de forma segura”, explica la compañía.

La funcionalidad Verificación de fotoasegura la autenticidad de los matches verificando que las fotos del perfil pertenecen a su dueño. “Utilizando inteligencia artificial asistida por humanos, Verificación de foto compara una serie de selfies en tiempo real con las imágenes que el usuario tiene colgadas en su perfil”, explica Tinder en un comunicado de prensa.

El proceso de verificación “sólo lleva unos minutos” y los perfiles verificados mostrarán un tick azul “para que los miembros puedan confiar en su autenticidad al hacer swipe”.