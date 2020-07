Por qué julio es un buen momento para suscribirte a las cajitas de belleza mensuales de Birchbox

Que en verano el guapo se nos sube es un hecho. Un bronceado saludable, melenas al viento, la sonrisa permanente que (a la mayoría) nos provoca el buen tiempo... ¡y las vacaciones! Además, las endorfinas estivales, nos invitan a cuidar más y mejor de nuestro cuerpo, apostando por rutinas de belleza que, de pies a cabeza, nos ponen a punto para cualquier plan, bien sea tomar el sol, unas cañas con unos amigos o ir a hacer la compra. Y es que no hacen falta motivos de peso para dedicarse unos minutos al día y para disfrutar de los muchos beneficios que tiene para nuestro organismo y, también, nuestra mente.

Aunque hay mil maneras de crear una buena rutina 'beauty' y estival, los comienzos nunca son fáciles. “¿Qué crema me conviene?”, “¿Debo exfoliarme el cuero cabelludo?”, “¿Cómo evito que el maquillaje se me derrita en la cara?”. Preguntas frecuentas a las que no siempre encontramos respuesta, pero que con ayuda de la filosofía "try, learn, buy" –"prueba, aprende y compra"– se convierten en un proceso necesario para dar con los cosméticos que mejor se adaptan a nuestros gustos y necesidades.

Para quienes buscan sumergirse en este universo, las cajitas de Birchbox (¡y sus suscripciones mensuales!) son la llave para hacerlo de la mano de especialistas en la materia. En formato muestra, cada mes nos hacen llegar hasta casa una selección de productos de marcas de cosmética y belleza de calidad para que podamos comprobar si se adapta a nuestros gustos antes de optar por los formatos de venta. Una selección diferente cada mes que en julio tiene un componente estival que enamora. Eso sí, antes de lanzarte a descubrir los cinco motivos que te van a enamorar: el neceser de regalo, ¿lo quieres lila o azul?

Además, si la de julio es tu primera cajita de belleza con Birchbox, te interesa saber que, junto a tus datos personales, tendrás que rellenar un cuestionario 'beauty' para que desde la marca puedan elaborar un perfil cosmético con el que te sientas identificado. ¿El motivo? Poder enviarte en cada cajita mensual de belleza los productos que más se adaptan a tus gustos o a tu tipo de pelo, piel o rutina de belleza.

¿Qué me espera en la Birchbox de julio?

Colorete. Puede que no lo sepas... ¡pero no todos los coloretes son en polvo! Y en la cajita de julio te lo demuestran, pues según tu tipo de piel o gusto por el maquillaje, puedes elegir entre varias cremas de rubor (¡¡ideales para dar un toque 'cream skin' en verano!!) o de los clásicos, ambos en varios colores. Desmaquillantes reutilizables. Ser un 'beauty addict' también va de la mano de ser responsable con el medioambiente y, por eso, desde Birchbox han apostado por discos o toallitas reutilizables para que te enamores... ¡y empieces a introducirlos en tus rutinas! Protector solar. En nuestras rutinas de belleza estivales lo que nunca debe falta es un buen protector que nos ayude a cuidar de nuestros cutis y protegerlo de la acción del sol, ya sea de quemaduras o arrugas y manchas prematuras. Exfoliar, hidratar e iluminar. Para que lucir el efecto 'cream skin' del que todo el mundo habla, es importante apostar por una acción completa que incluye productos exfoliantes, hidratantes y, además, cremas iluminadoras que aporten el toque 'glow' que tanto nos gusta. Un pelo lleno de vida. La melena debe ser una de las protagonistas de nuestros cuidados diarios, pues el sol, el agua y la sal pueden acabar con su brillo y volumen natural... A no ser que uno cuente con el champú indicado.

