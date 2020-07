Un profesor de marketing ofrece ayuda gratis a pymes por LinkedIn y recibe más de 70 mensajes.

La crisis del covid-19 ha sido especialmente cruel con los emprendedores y las pymes. Jose Noblejas, profesor y experto en marketing, quiso echarles una mano y en 6 horas recibió 73 mensajes privados

Los emprendedores, los autónomos y las pymes está atravesando serias dificultades, muchos de ellos han tenido que cerrar sus negocios y otros se mantienen con una gran dosis de sacrificio. Son un colectivo especialmente vulnerable que ante situaciones como la que se está viviendo a nivel mundial demanda mucha ayuda y atención.

Por ello, un profesor y experto en marketing digital, quiso ofrecer de manera desinteresada su ayuda a todo aquel que la pudiera necesitar. Fue consciente de la situación ya que él mismo, durante el confinamiento, vio cómo su facturación caía un 60%. Lo escribió en su perfil de Linkedin, dejando claro que la ayuda era gratis y que no iba a aceptar ninguna retribución. Cuando lo publicó no se esperaba la repercusión que iba a tener. En apenas 6 horas recibió un total de 73 mensajes privados por LinkedIn, donde autónomos y pymes de todos los puntos de España le mostraban su interés en recibir la ayuda. Esta ayuda consistía en una sesión de media hora por Skype donde se analizarían todas aquellas acciones que se podrían llevar a cabo para aumentar la visibilidad de sus negocios, comunicar los productos de una manera más eficaz y avanzar poco a poco en la recepción de nuevos clientes.

Impactado por la repercusión, Jose Noblejas abrió un formulario de google para conseguir gestionar todas las citas adaptándose a los horarios de los demandantes. "Fue bastante caótico porque no me esperaba esa situación, pensé que quizás escribirían 4 o 5 personas, pero 73", comenta aún emocionado.

Durante algunos días Jose tuvo que compaginar sus clases y asesorías privadas con sesiones de skype, encadenando una tras otra y, de momento, tiene la agenda llena hasta el próximo 6 de Julio. Ante la avalancha de mensajes tuvo que publicar otro texto anunciando la paralización temporal de su ofrecimiento, pero ya ha prometido volver a lanzarla a finales de Julio, de esta manera se podrá ayudar a muchas pymes que durante Agosto sufren una inactividad especial debido a sus localizaciones o tipología de negocio.

Entre todos los casos que Jose ha tratado se pueden extraer elementos comunes. La inmensa mayoría necesita ayuda con su comunicación, sus perfiles de redes sociales (muchos ni siquiera los tienen creados), las publicidades y acciones directas, ideas de nuevos productos y servicios, etc. "Otras pymes sufren ahora las consecuencias de no haber desarrollado estrategias de teletrabajo, no saben cómo mantener reuniones virtuales" y necesitan ayuda para trabajar con documentos en la nube, aplicaciones como Drive o Dropbox, incluso algunas de ellas se han visto obligadas a lanzar webs sencillas donde poder comunicar sus productos y servicios. En el caso de los autónomos la mayor necesidad reside en potenciar sus perfiles de LinkedIn para hacerlos más atractivos para las empresas y los departamentos de RRHH.

El sector HORECA también ha sufrido un duro golpe, en este caso la ayuda pasa por transmitirle al cliente que el local cuenta con todas las garantías, tanto higiénicas como de seguridad. Se les ha ayudado creando contenidos más visuales, aumentando su actividad digital e incluso lanzando pequeñas campañas en redes sociales para promocionar la actividad. Algunas de estas acciones, cuyos presupuestos son muy humildes, han sido asumidos por el propio Jose.

Jose Noblejas es profesor en Ealde Business School e IFP, dirige la comunicación de la sociedad de análisis financieros Marno y colabora con AJE Madrid ayudando a jóvenes empresarios a potenciar sus identidades digitales. El 11 de Julio estará en Barcelona, en el evento Now To Top, hablando de estrategias de visibilidad digital para potenciar una*marca personal junto con otros mentores destacados.