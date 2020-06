Memes para despedir junio

No se puede empezar la semana sin pensamientos positivos así que qué mejor manera de sacarlos que con un poco de humor. Y de paso, ya que despedimos junio y solo queda la recta final para estudiantes tanto de secundaria como universitarios y menos aún para aquellos que este 2020 se enfrentarán en unos días a la Evau, enfoquemos la positividad hacia planes veraniegos. Te dejamos unas cuantas ideas por aquí.

A la rica barbacoa

No tener jardín o terraza no es un impedimento que te prive de disfrutar de una deliciosa barbacoa ni de todo su potencial social. Ya sabes, las conversaciones dandole la vuelta a la comida en las brasas, las partidas de cartas, los 'yo nunca, nunca...'. Bueno, para el que se atreva a jugar. Si buscas un lugar en el que disfrutar de una jornada de barbacoa con amigos, en Zaragoza, no desesperes, que hay bastantes.

De ruta hacia lo salvaje

Bueno, no tan salvaje, pero sí probablemente más integrado en la naturaleza que el piso en el que has pasado estos meses. En efecto, esta idea no es otra que cargarte la mochila, reunir a tu grupo de amigos y trazar una ruta para descubrir y disfrutar de los paisajes y pueblos, ciudades y rincones de Aragón. De momento, te dejamos tres ideas.

De serie en serie y tiro porque me toca

Hay quien no se cansa de ver series y siempre es un buen momento para un maratón, sobre todo si el calor aprieta y el acceso a la piscina es dudoso. Cambia el clásico "mantita y peli" por "ventilador y serie" y a gozar. Te dejamos por aquí los estrenos de julio, para que vayas calentando motores.

¡Únete a nuestra newsletter!

Apúntate a la newsletter de Heraldo Joven y recibe cada semana en tu correo recomendaciones de libros, series, acertijos... y otras propuestas que no te dejarán indiferente.