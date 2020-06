El colaborador de 'Sálvame' Kiko Hernández sufre un accidente de coche

"Tuve un accidente de coche el sábado pero no pasó nada grave. Eso sí, el coche está destrozado", ha explicado el colaborador de 'sálvame', Kiko Hernández, después de ausentarse del programa toda la semana. "Tengo fastidiadas las cervicales pero, por lo demás, bien" ha asegurado.

El colaborador ha subrayado que chocó con un muro cuando se encontraba en un restaurante de comida rápida: "Es un coche muy alto y no vi el muro, ni por las cámaras. Me quedé ahí. Iba con mis hijas pero estamos todos bien".

"Hizo tanto ruido que lo primero que miré fue ver que las niñas estaban bien y ellas decían 'otra vez, otra vez' porque a veces hacemos bromas", ha contado. "Me he quedado sin coche porque era de 'renting' pero ya me darán otro, no pasa nada", ha concluído.