Un vídeo de Maradona bailando con los pantalones bajados se hace viral en redes

El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona ha vuelto a dar la nota. Un nuevo vídeo suyo grabado en su casa en el que se le ve bailando mientras enseña el trasero se ha vuelto viral en redes sociales.

Maradona aparece bailando con su actual pareja al ritmo de 'Bombón asesino' del grupo Los Palmeras con evidentes problemas de movilidad y al final del vídeo se baja los pantalones y la ropa interior.

Un día nos diste goles, hoy solo nos das vergüenza ~ Maradona ~ 😖 pic.twitter.com/A3ylUl6Xhv — Lanata Forever (@LanatoForever) June 22, 2020

Esta publicación coincide con el 34 aniversario de los dos goles que marcó a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986, de los que dijo que se sigue "emocionando" cuando ve el segundo tanto que anotó, conocido como 'El gol del siglo XX'.

"El otro día en casa vi otra vez el partido, vi el segundo gol y me sigue emocionando. Y siempre le encuentro algo nuevo, la mala salida de (el portero Peter) Shilton o el pase del 'Negro' (Héctor) Enrique. Porque joden (bromean) con eso, pero ahí arranqué yo. Otro por ahí la tiraba a la mierda, pero él me vio y me dio la pelota", sostuvo Maradona en una breve entrevista con Infobae.

El 22 de junio de 1986 Argentina venció a Inglaterra por 2-1 con dos goles de Maradona.

El primero es conocido como 'La mano de Dios' y el segundo como 'El gol del siglo XX' y fue elegido como el mejor tanto de la historia de los Mundiales en una encuesta realizada por la FIFA.

"Con el tiempo dije que el segundo gol a Inglaterra fue para que después no digan que les había hecho un gol con la mano, ja. Creo que fue justo para eso, así no tenían excusas. Más no le puedo pedir a la vida", añadió el ahora entrenador del Gimnasia y Esgrima La Plata.

Tras ese encuentro, Argentina se proclamó campeona del mundo al superar a Bélgica en las semifinales por 2-0 y a Alemania en la final por 3-2.

Maradona utilizó su cuenta en la red social Instagram para rememorar el partido ante Inglaterra.

"Hoy se cumple un año más de este partido contra Inglaterra, en el '86. Y aunque algunos quieran borrarme de la historia del fútbol, aquí estoy. Yo fui el capitán de un equipo que se rompió el alma para ganar. Todos jugamos, todos metimos", afirmó.