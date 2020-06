En familia a un concurso de belleza: tío y sobrina, Mister y Miss Zaragoza

Las casualidades de la vida han querido que dos miembros de una misma familia de la localidad zaragozana de Brea de Aragón se den cita en un certamen de belleza. Laura Cerdán (21) y su tío, Rubén Cerdán (31), han sido elegidos Miss y Mister Zaragoza y ahora se preparan para representar a la provincia en el certamen para Miss World Spain y Mister Internacional España 2020, que se celebrará a mitad de julio en Oropesa del Mar.

"Una vez que supe que iba a ser el representante de Zaragoza en el certamen me enteré que buscaban a una chica y no me lo pensé, tenía a la candidata ideal: mi sobrina. Los organizadores la vieron y finalmente la eligieron", recuerda Rubén Cerdán.

Estos dos jóvenes se llevan entre sí 10 años. Rubén es el quinto hermano pequeño del padre de Laura. Ambos han crecido en Brea de Aragón.

"Desde los 17 años me fui de Brea a trabajar fuera y he hecho más vida en Zaragoza pero siempre que puedo me escapo para visitar a la familia", comenta Mister Zaragoza.

"Vivir esta experiencia con mi tío va a ser algo muy bonito, es un sueño y voy a dar lo mejor de mi", considera la Miss Zaragoza, quien también agradece junto a su tío las innumerables muestras de cariño y apoyo que están recibiendo en su localidad.

Laura recuerda que desde pequeña ha sido muy presumida, "siempre he querido ser modelo, pero por mi altura y timidez nunca me había atrevido a hacer nada. Hasta que hace tres años, a raíz de ser maja de fiestas de Brea, la diseñadora zaragozana Cruz Temprado me dio la oportunidad de hacer colaboraciones con ella y así han ido surgiendo otros trabajos".

Laura Cerdán, que estudia un ciclo formativo de Administración y Finanzas en Zaragoza se considera una persona sincera y siempre dispuesta a ayudar, y además le apasiona viajar. Una afición ésta que comparte con su tío Rubén, "me encanta perderme con el coche o la moto", dice.

Rubén Cerdán recuerda que su incursión en la moda también fue algo casual, "siempre me ha gustado la moda, pero nunca pensé en algo así, todo surgió por casualidad una noche cenando con mi hermano cuando se nos acercó un representante de Agency Models y me preguntó si quería hacer una sesión de fotografías…", recuerda con mucha naturalidad. Cerdán fue elegido Top Model Aragón en 2018.

Desde el 19 de julio, Rubén y Laura partirán rumbo a Oropesa de Mar junto a los 51 representantes del resto de provincias de España para realizar las distintas pruebas clasificatorias. La gala final masculina se celebrará el 24 de julio y la femenina el 25.

Mientras llega ese momento ambos están poniéndose en forma y preparando las pruebas de modelaje. "Estos días atrás sin poder salir, hemos hecho ejercicio físico y preparado las pruebas de modelaje desde casa", explica esta pareja que confiesa que conforme se acerca la fecha los nervios también se van notando.