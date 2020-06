Reabren las casi 400 áreas de juego infantil de Zaragoza

Desde hace meses el viento era el único que se columpiaba en los parques infantiles de Zaragoza y nadie bajaba por los toboganes. El silencio imperaba. A partir de este lunes vuelven las risas y carreras, ya que se reabren las casi 400 áreas de juegos –383 en concreto-, así como los espacios para mayores. Estos equipamientos fueron cerrados para su uso por una Orden ministerial asociada al establecimiento del estado de alarma a mediados de marzo.

Con el ingreso en la 'nueva normalidad' vuelven a estar abiertas estas instalaciones, aunque extremando las medidas de seguridad. Los servicios de mantenimiento de Parques, Jardines e Infraestructuras Verdes proceden a la inspección de todas estas áreas de juego, para confirmar que están en buen estado para su uso. Su limpieza se acometerá con agua a presión con jabón. Además, se comprueba el estado del suelo y de los propios elementos de juego.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza han hecho una llamada a la sociedad para que los ciudadanos no retiren por su cuenta los precintos existentes que acordonaban el parque. Si todavía están es porque el elemento no ha podido ser revisado hasta ese momento o no reúne las condiciones adecuadas para su uso.

Aunque el juego regrese a estas zonas infantiles, se recomienda a las familias que procuren cumplir las medidas de seguridad que recomiendan las autoridades sanitarias, como mantener la distancia señalada o evitar las aglomeraciones dentro y fuera de estos espacios.

