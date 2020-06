El 37% de los españoles cree que su cuerpo está "peor" que antes del confinamiento

El 37% de la población adulta española considera que su cuerpo está "peor" ahora que antes del confinamiento, según el estudio social 'Belleza y Confinamiento' elaborado por Allergan. Los motivos principales son "haber estado comiendo más y/o peor y, como consecuencia, haber engordado durante estos meses" (70%), así como el hecho de no haber realizado todo el ejercicio físico que venían realizando hasta ese momento (62%).

"Lo que más les preocupa a los hombres son los michelines y el abdomen, así como la papada y el mentón. Sin embargo, está claro que las principales preocupaciones para las mujeres son el abdomen, los michelines y las cartucheras, seguidas de la espalda, la grasa de la papada y los brazos", asegura la doctora Cristina Arruabarrena, médico estético de San Sebastián.

De hecho, uno de cada cuatro españoles se plantea una opción para eliminar la grasa localizada en esa parte del cuerpo. "El tratamiento no invasivo de criolipólisis, reducción de la grasa localizada mediante frío controlado, puede eliminar las células adiposas tratadas de la zona del abdomen, cartucheras o papada entre otras. Si se han cogido unos pocos kilos durante este periodo y se quiere complementar con una dieta, estupendo, aunque no es necesario. Eso sí, tiene que quedar claro que no es un tratamiento de adelgazamiento, sino de remodelación, y debe ser personalizado en función de las características de cada paciente", afirma esta especialista.

El estudio demuestra que el 35% de la población se miró al espejo más de lo habitual, en especial, mujeres (40%) y la población millennial, entre los 25 y los 34 años (49%).

En cuanto al aspecto facial, el 20% de los españoles se ve ahora "peor" que antes. El principal motivo esgrimido es que el 38% se observa "más arrugas y/o flacidez" que hace tres meses, el 23% reconoce que las videollamadas le hicieron fijarse más en su rostro y el 22 por ciento apunta que no estaba prestándole la atención que se merecía antes del confinamiento.

Las clínicas de medicina estética tuvieron que cerrar durante el confinamiento y, con ello, las consultas tuvieron que cancelarse. Según el estudio, el 72% de los afectados confirma que cogerá una nueva cita en cuanto sea posible, ya que quiere cuidarse igual o más de lo que lo hacía antes.