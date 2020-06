¿Qué plantas purifican el aire?

Tener un ambiente lo más puro posible en una casa es importante para el bienestar y la salud de quien la habita. Bien lo saben las personas que viven en edificios 'passivhaus', que gracias a un sistema de ventilación pasivo el aire que respiran es más limpio que el que hay en el exterior. Quien no vive en ese tipo de residencias también puede echar mano de humidificadores para evitar la sequedad en el ambiente. No obstante, hay otra opción más sencilla: las plantas. Estas son algunas que purifican el aire:

Cinta

También conocida como lazo de amor o malamadre, la cinta tiene su origen en las selvas tropicales de África del sur y actualmente existen más de 200 especies diferentes. Lo mejor de esta planta es que renueva ambientes afectados por monóxido de carbono y formaldehido presente en barnices, aerosoles y cosméticos. Sus hojas, que nacen de una roseta basal, son alargadas, péndulas, afiladas y de color verde con una banda blanca; y sus flores blancas son pequeñas y de ellas se forman nuevas rosetas. La planta en interior puede adaptarse a diversas condiciones de temperatura, soportando incluso una zona de baja luz o una estancia fría.

El poto también puede limpiar el aire de los hogares. Pixabay

Poto

Es una de las plantas más populares y recomendada para quienes son poco habilidosos con la jardinería. El poto tambien es una planta planta verde con cualidades purificadoras. Es capaz de eliminar tres tipos de tóxicos presentes en la atmósfera: el formaldehído, el xileno y el benceno. Sus hojas son perennes, por lo que no caen en otoño, y pueden encontrarse en una gran variedad de tonalidades: verde claro, verde oscuro o con manchas blancas y amarillas. En cuanto a su cuidado, el poto requiere un riego semanal, no estar expuesta a mucha luz y la temperatura óptima es un lugar entre 17 y 30 ºC.

Ficus. pixabay

Ficus

El ficus es una de las plantas mas cultivada en los interiores de nuestras casas y de las más purificadoras de aire. Necesita sitios muy luminosos, intentando que no le dé el sol directo, a no ser que se le vaya acostumbrando poco a poco a los rayos solares, para no producirle quemaduras y crece rápidamente. Posee ramas péndulas y hojas gruesas de 6-13 centímetros de largo y lo ideal es que las temperaturas no bajen de los 13º C y en verano una temperatura en torno a los 24. En lo que respecta al riego, tendrá que ser siempre moderado; a pesar de sus orígenes tropicales, no soporta el exceso de agua. Y aunque lo habitual es su cultivo en interior, es posible también hacerlo en exterior.

Lengua de suegra. Wikipedia

Lengua de suegra

Lengua de suegra, lengua de tigre o espada de San Jorge es una planta buena para eliminar benceno, xileno y tolueno, tricloroetileno y formaldehído. Es muy usada en la decoración de interiores y tiene la ventaja de sobrevivir en condiciones desfavorables. Esta planta se caracteriza por tener hojas plano-cóncavas, gruesas y bastante duras, que miden entre los 30 centímetros y un centímetro de longitud. Se recomienda tenerla en lugares más oscuros, ya que aguanta bien en condiciones de poca luz; y soporta temperaturas que van desde los 5 a los 30 grados sin ningún problema. No obstante, hay que ponerla a la luz al menos una vez por semana para que pueda desarrollarse bien.