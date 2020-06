Cepeda llama "pedazo de ignorante" a Santiago Abascal y revoluciona Twitter

Luis Cepeda, concursante de la edición de Operación Triunfo de 2017, no suele cortarse un pelo cuando algo le molesta y suele dejar constancia de ello en sus redes sociales, donde acumula miles de seguidores. Por eso su dura respuesta a un tuit del líder de Vox, Santiago Abascal, sobre el recién aprobado ingreso mínimo vital se convirtió en tendencia en Twitter este martes.

Abascal había compartido un enlace a la web de su partido en el que se podía leerse: “el Gobierno dispara el efecto llamada al permitir cobrar el ingreso mínimo vital a inmigrantes ilegales” y añadía después: “Fomentando la invasión: todas las personas que lleguen en patera tendrán derecho a cobrar la renta. Mientras los españoles (y los inmigrantes legales), sin respiradores y sin cobrar los ERTEs, ... en la cola del hambre y la muerte. ¡Gobierno criminal!”.

Fue esta visión de Vox sobre la ayuda económica destinada a las familias más vulnerables lo que ha cabreado al extriunfito, que no dudó en cargar contra el político de manera tajante.

“La renta mínima vital la pueden cobrar todas las personas que lleven 1 año residiendo en España. Deja de puto engañar al pueblo español con tu racismo encubierto. La gente que viene en patera no quiere invadir, pedazo de ignorante, quiere vivir”.

Por si las dudas os paso un simulador para ver si podéis percibir dicha ayuda, ya me diréis si un inmigrante recién salido de una patera la puede obtener. Fomentar el odio hacia personas desfavorecidas debería ser ilegal en este país. https://t.co/5cL2rwp1vq — Luis Cepeda (@cepedaoficial) June 2, 2020

El mensaje del cantante fue compartido en pocas horas más de 3.500 personas y recibió más de diez mil "me gusta". Pero Cepeda no se quedó ahí. Para rebatir la opinión de Abascal, publicó en otro tuit el enlace a un simulador para saber qué personas pueden optar a la ayuda y cuáles no.

“Por si las dudas os paso un simulador para ver si podéis percibir dicha ayuda, ya me diréis si un inmigrante recién salido de una patera la puede obtener. Fomentar el odio hacia personas desfavorecidas debería ser ilegal en este país”, zanjó.