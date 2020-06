Fallece Christo, el artista que envolvió el Reichstag y el Pont-Neuf

Christo Vladimirov Javacheff, el artista plástico que envolvió el Reichstag en Berlín y el Pont-Neuf de París y llenó Central Park de paneles con telas color azafrán, ejemplos de sus monumentales obras medioambientales, falleció este domingo en su casa de Nueva York por causas naturales a la edad de 84 años, informó la familia en las redes sociales.

Christo y su esposa, Jeanne-Claude Denat de Guillebon, con la que trabajaba, trascendieron los límites tradicionales de la pintura, la escultura y la arquitectura bajo el concepto del "Land Art".

Algunos de sus trabajos colosales fueron Wrapped Coast en Australia (1968–69), Valley Curtain en Colorado (1970–72), Running Fencein California (1972–76), Surunded Islands en Miami (1980–83), The Pont Neuf Wrapped en París (1975–85), The Umbrellas in Japan and California (1984–91), Wrapped Reichstag in Berlin (1972–95), The Gates in New York’s Central Park (1979–2005), The Floating Piers at Italy’s Lake Iseo (2014 –16) y The London Mastaba en el lago Serpentine de Londres (2016–18).

La obra de arte temporal de Christo en París, titulada L’Arc de Triomphe, Wrapped (Proyecto para París), estaba programada para inaugurar el 18 de septiembre de 2021.

Además, una gran exposición en el Centro Georges Pompidou sobre el trabajo de Christo y Jeanne-Claude en París estará disponible este año.

Christo, que perdió a su esposa Jeanne-Claude en 2009, nació en Bulgaria el 13 de junio de 1935, huyó "del régimen comunista" en 1957 y jamás regresó a ese país. Se fue primero a Praga y luego escapó a Viena, para mudarse a Ginebra.

En 1958, Christo fue a París, donde conoció a Jeanne-Claude Denat de Guillebon, quien no solo fue su esposa sino su socia en la creación de obras de arte. Jeanne-Claude falleció el 18 de noviembre de 2009. Christo vivió en la ciudad de Nueva York durante 56 años.

En una visita hace dos años a Miami con motivo de una exposición, Christo afirmó que el arte no es una "profesión", ni un trabajo de "nueve a cinco", es algo que tiene más que ver con cosas como el "alcoholismo", con algo "sin lo cual no se puede vivir". Tiene que ver con "ser", añadió.

"Christo vivió su vida plenamente, no solo imaginando lo que parecía imposible sino dándose cuenta de ello. El trabajo de Christo y Jeanne-Claude reunió a personas en experiencias compartidas en todo el mundo, y su trabajo continúa en nuestros corazones y nuestros recuerdos" , escribió su familia en un mensaje en las redes sociales.

Su último proyecto en preparación, el embalaje del Arc de Triomphe de l'Etoile en París, que prometía ser uno de los eventos más espectaculares de la vuelta de septiembre, había sido pospuesto un año debido a la incertidumbre relacionada con el coronavirus. Se pospuso hasta septiembre de 2021.