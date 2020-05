Los vídeos de TikTok más extraños del reto "cosas que sé hacer y que nadie sabe que sé hacer"

Más allá de lo que cuente tu perfil en redes sociales o tu curriculum vitae seguro que hay algún que otro talento oculto que no has compartido en sociedad y que muy pocos conocen. Tal vez alguno artístico, como lo bien que se te da bailar, lo mucho que disfrutas tejiendo o el arte que tienes para hacer un triple en la cancha de baloncesto. Pequeños dones que has ido descubriendo a lo largo de tu vida y que has puesto más o menos en práctica y otorgado más o menos tiempo de perfeccionamiento.

Pero, ¿cómo se les llama a esas peculiares habilidades que escapan de los cánones conocidos, como ser capaz de hacer un nudo con la lengua o burbujas con los párpados? Si quieres descubrir talentos inesperados como estos, TikTok está ayudando a popularizarlos a través del sonido original creado por la usuaria de la red social @audrey_8a, que dice así: "¿Cosas que sé hacer y que nadie sabe que sé hacer?" y que ya acumula más de 30.700 vídeos. En el caso de la pionera, comparte una serie de piruetas sobre unas colchonetas, explicando que, durante cinco años fue 'clavadista', que es como se conoce en américa central a quienes practican saltos al agua, ya sea de forma profesional o aficionada.

Como ella, bajo esta consigna, miles de usuarios comparten sus talentos ocultos, algunos más inesperados que otros. Por ejemplo, ¿quién podía esperar que hay quien tiene la flexibilidad suficiente como para besarse en la boca a sí mismo?

Al hilo de habilidades de auténtica perplejidad se suma la de @antoniominaj, capaz de, como explica, "sacar aire por los ojos", lo cual demuestra vertiendo agua sobre él y mostrando cómo aparecen pequeñas burbujas de aire.

Por último un truco que más que una habilidad innata es resultado de entrenamiento: el reto de hacer un un nudo con la lengua, que lleva meses circulando y ganando adeptos por la red social y cuenta incluso con tutoriales en la red. ¿Lo has probado?

