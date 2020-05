Cinco motivos para comprar estos cascos inalámbricos... y uno de ellos es que cuestan menos de 25 euros

Junto a las deportivas llamativas y al 'smartwatch' de última generación, los auriculares inalámbricos son parte fundamental del 'outfit' 'runner' ya que, aunque hay alguna excepción, no hay corredor que no luzca estos 'gadgets' a la hora del entrenamiento. No es de extrañar puesto que, por un lado, el reloj ayuda a registra los datos de la sesión para analizar nuestra evolución y poder ser más efectivos. Por otro, la música nos ayuda a hacer que un entrenamiento riguroso parezca menos difícil.

Sin embargo, la popularidad de estos dispositivos traspasa el mundo deportivo y son muchas las personas que cuentan con ellos para su día a día, ya que la comodidad de no depender de cables y la calidad de sonido de estos 'gadgets' lo merece. Tal es la pasión por los cascos auriculares que en el mercado podemos encontrar propuestas de hasta 450 euros. Uno de los modelos más aclamados y, también, que requieren de una mayor inversión son los AirPods, los auriculares inalámbricos de Apple. Tal es el furor que hay por estos dispositivos que incluso son objeto de bromas virales.

Pero en el mercado también podemos encontrar dispositivos asequibles para todos los bolsillos y de buena calidad. Este es el caso de los auriculares inalámbricos de Homscam que Amazon ha rebajado un 20% para que puedas conseguir unos de los cascos mejor valorados por los usuarios de la plataforma por menos de 25 euros. ¿Quieres saber qué te ofrecen?

Estos cascos se encienden automáticamente al sacarlos del estuche de carga. Amazon

Sonido estéreo, impermeables y mucho más

Una conexión más estable. Su tecnología 5.0 mejora las conexiones y su compatibilidad con el resto de dispositivos. Esto les da mayor autonomía y duplica la velocidad de transmisión.

Un sonido de calidad. Estos auriculares ofrecen un sonido estéreo de alta calidad, con bajos fuertes. Además, incorpora cancelación de ruido para que cualquier sonido se escuche con mayor precisión.

Una conexión fácil y una carga duradera. Solo con sacarlos de su estuche de carga, los auriculares se conectarán y se sincronizarán con el teléfono de forma automática. Se apagan de forma automática y se inicia el modo carga al volver a meterlos en el estuche. En cuanto a su autonomía, con una sola carga podemos disfrutar de cuatro horas continuas de música o de conversación.

Posibilidad de recibir llamadas. Este modelo incorpora micrófono para poder responder a llamadas con tan solo tenerlo sincronizado con el teléfono móvil.

Un dispositivo adaptado. Su diseño permite que se adapten de forma fácil y cómoda a la oreja para que no resulten molestos aunque los uses por un tiempo prolongado y durante la práctica deportiva.

