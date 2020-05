Consulta el horóscopo de hoy: sábado, 16 de mayo de 2020

Esta es la predicción del horóscopo del sábado 16 de mayo de 2020 de todos los signos del zodiaco:

ARIES

Mucha actividad te desgastará físicamente, estarás requerido para muchas cosas. Guárdate un momento del día para poner en orden tus sentimientos y dar rienda a tus ilusiones, la noche te lo permitirá.

TAURO

No dejes que comentarios superfluos o de personas desconocidas alteren el clima armónico que logras transmitir a toda la gente que te rodeará. Hoy debes centrarte en tus necesidades e ir a por ellas.

GÉMINIS

Tómate las cosas con calma si no quieres alterar la convivencia cotidiana en tu hogar. Estarás muy sensible y podrás herir con tus respuestas. Las prisas no son buenas y hoy mejor ir paso a paso.

CÁNCER

Aunque todo es muy bonito hoy te convendría controlar un poco tu excesivo romanticismo viendo las cosas más concretas. Piensa más fríamente, pon los pies en tierra y dirígete hacia lo más concreto.

LEO

Si hoy deseas vivir una apasionante aventura donde los sentimientos se transformen en pasión irresistible, deja que las circunstancias sigan por sí solas. La diosa del amor se te presentará hoy.

VIRGO

Varias situaciones emocionales irán cargadas de un alto poder erótico y te sentirás como atrapado sin ver la salida. Los momentos serán intensos y colmarán tus expectativas. Buen día para cambios.

LIBRA

Una jornada bastante tranquila que sólo se verá alterada si intentas agobiar a la pareja o pones demasiadas pegas a los planes y necesidades de ésta. Da más tiempo a todo y saldrás ganando más.

ESCORPIO

El ambiente de hoy te brindará todas las posibilidades para que tu ego de hoy brille tanto como tú deseas. Serás centro de atracción y de envidia de muchos. Tu mirada será mágica y magnética.

SAGITARIO

Salta a la vista que tus deseos de felicidad y de armonía son muy poderosos, pero cuida el no pasarte de rosca o pedir más de lo que necesitas. Hoy los excesos los pagarás caro, cuídate más.

CAPRICORNIO

Buena jornada para plasmar todas tus inquietudes y sentirte más querido por tus cercanos. Todo lo que aportes a los demás se te devolverá con creces. El amor vuelve a tu vida, no lo desperdicies.

ACUARIO

Sólo con una visión sintética de la situación podrás salir bien parado de las objeciones que tu pareja o seres queridos te plantearán. Mantente firme, no cedas a la primera, prioriza más.

PISCIS

Controla tus palabras o caerás en la depresión debido a que dirás, sin quererlo, cosas hirientes lastimando la sensibilidad de quien más amas. Estás pasando por un momento sensible, templanza.