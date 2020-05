Salir o no salir, esa es la cuestión

Nos tocó adaptarnos al confinamiento y ahora tenemos que hacerlo a las famosas fases, concretamente durante estos días a la fase 1.

El Covid-19 está poniendo a prueba nuestra resiliencia y nuestra capacidad de adaptación y es importante mantener presente, según la psicóloga Cristina Rocafort explica que, como la desescalada, nosotros también podemos permitirnos nuestros tiempos, ir pasando nuestras propias fases de adaptación a la ya conocida como “nueva normalidad”.

Durante estos días en los que el confinamiento total ya no es nuestra realidad hay diversas formas de afrontarlo y de vivirlo. Seguro que los hay que estaban deseando pisar la calle, pero también hay quienes se habían adaptado a la nueva realidad de estar en casa, y tengan sentimientos encontrados a la hora de comenzar a quedar con amigos o salir a la calle. Para la especialista, "ambas posturas son válidas y normales!.

Para poder llevar a cabo el proceso y dar la bienvenida a esta nueva normalidad, la Rocafort deja algunas recomendaciones:

Date tiempo, tómate con calma los cambios de fase, permítete llevar un ritmo con el que te sientas cómodo.

Ve exponiéndote de forma gradual. No hay que pasar de estar encerrados en casa a ir a la peluquería, de compras y quedar con todos nuestros familiares y amigos. Respétate y ve dando los pasos con los que te sientas cómodo, organiza tus propias fases de desescalada. Esto no significa que te dejes llevar por el miedo a un contagio o a un repunte. Si es esto lo que te está ocurriendo, trata de moderarlo y convertirlo en prudencia, tomar todas las medidas de seguridad necesarias para afrontar la situación, pero sin que el miedo te paralice.

Acepta que hay cosas que no dependen de ti y por lo tanto no podemos controlar. Esta situación nos está dejando claro que hay cosas que escapan totalmente a nuestro control y esto en muchos casos puede generar miedo o ansiedad. Intentar luchar contra estas circunstancias es un desgaste físico, mental y emocional que no lleva a nada, una batalla perdida antes de empezar. Centra tu atención en las cosas que, si dependen de ti, como rutinas, alimentación, tareas, deporte o la actitud con la que vas a afrontarlo.

Adapta tus rutinas a las nuevas fases. Durante el confinamiento hemos dedicado mucho esfuerzo a organizar nuestro día para adaptarnos a dos meses en casa. En más de un caso esto ha llevado a adquirir o retomar rutinas que generan bienestar. La entrada de cada fase nos va a ir permitiendo actividades que antes no, adapta tu horario a cada una, con la misma mentalidad que durante el confinamiento. No pierdas todo aquello que has logrado durante estos días, mantén las rutinas que te han generado bienestar.

No temas decir NO a una invitación y comprende que te lo digan a ti. Es importante que tengamos en cuenta que no todo el mundo va a llevar la misma velocidad para adaptarse a la nueva situación. Puede que tu estés deseando organizar cena con amigos en casa, pero que uno de ellos prefiera, de momento, seguir esperando. Tanto si eres el anfitrión, como el amigo, permite y permítete tiempo.

Céntrate en el ahora. Estos días se van a producir muchos reencuentros, llevamos dos meses esperándolos y hemos escuchado y hablado mucho sobre como vamos a valorar lo que tanto hemos echado de menos. Disfruta de esos encuentros con tus personas cercanas, centrado en el aquí y el ahora, y teniendo presente lo que has valorado su compañía y su relación confinado en casa, disfrútalo, préstale atención plena, dile lo que has echado de menos y agradece cada uno de tus reencuentros. Guarda ese recuerdo de valorar y apreciar las relaciones, te hará cuidarlas y vivirlas de un modo distinto, con una mirada amable y de gratitud.