Roberto Leal se suma a la nómina de presentadores todoterreno

Hace falta tener tablas, desparpajo y arrestos. La llamada 'zona de confort' también existe en el medio televisivo y solo los presentadores más osados se atreven a dar el salto y cambiar un concurso por un informativo o un magacín infantil por un 'show' de madrugada. El último caso es el de Roberto Leal, un rostro que en los últimos años se ha asociado con 'Operación Triunfo', pero que el miércoles tomó las riendas del nuevo 'Pasapalabra' de Antena 3. El presentador sevillano, de 40 años, llevaba seis años en TVE y asegura que "ni se me pasó por la cabeza decir que no" al concurso de las palabras que hasta la fecha capitaneaba Christian Gálvez. Ni el uno ni el otro querían ser encasillados en un solo rol y es algo habitual en los presentadores televisivos, algunos de los cuales han dado verdaderos saltos acrobáticos. Repasamos algunos de los más sonados...

Sardá y Joan Manuel Serrat en el programa 'Usted perdone', por el año 2012. Heraldo.es

Muchos vincularán el primer recuerdo de Javier Sardá a los gallifantes. El comunicador catalán presentó 'Juego de niños' en los primeros años de los noventa y era muy diestro dejando hablar a los chavales con más desparpajo y poniéndolos en algún compromiso. La imagen dulce de Sardá cambió pocos años después cuando se convirtió en el rey de los 'late night'. Aunque su mayor popularidad la alcanzó con 'Crónicas marcianas', que se emitió de 1997 a 2005, Sardá también estuvo al frente de otros magacines como 'Moros y cristianos' o 'Todos somos humanos'. Una vez consideró que ya había sacado todo el rendimiento a este tipo de formatos, el presentador dio una vuelta de tuerca y se reinventó con un programa de viajes llamado 'Dutifrí'. También se recuerda su paso por el concurso 'Tú sí que vales' y actualmente colabora en el espacio 'Liarla pardo'.

Luis Larrodera junto a Chicho, en 2003, cuando tomó las riendas del 'Un, dos, tres'. Heraldo

Otro espectacular 'brinco' televisivo fue el que dio el aragonés Luis Larrodera (conocido después como Roderas) cuando pasó de una televisión local como era Antena Aragón a presentar todo un concurso venerado como el 'Un, dos, tres' de Chicho Ibáñez Serrador. Larrodera estuvo a finales de los noventa a cargo del programa 'Que viene el lobo', que llevaba la firma de Félix Zapatero, y en el que colaboraban también Javier Coronas y Marisol Aznar. Chicho se fijó en las dotes comunicativas del zaragozano cuando él mismo fue uno de los invitados al magacín. En septiembre de 2003, el gurú televisivo eligió a Larrodera para presentar una nueva edición del concurso 'Un, dos, tres', que en esta reinvención se dedicada a la aventura de los libros: 'A leer esta vez', era la coletilla añadida. La carrera posterior del presentador ha sido muy fructuosa y se le recuerda también por sus cuatro temporadas al frente del concurso 'Alta tensión' o por 'La báscula', en Aragón TV.

Mercedes Milá, en 1998, junto a Jesús Hermida en un programa de actualidad. Heraldo

Quizá la periodista que más registros distintos ha trabajado en televisión en las últimas décadas sea Mercedes Milá. Las nuevas generaciones la conocerán únicamente por el experimento sociológico de 'Gran hermano', aunque su trayectoria profesional es larguísima y ha tocado en ella casi todos los palos. Las entrevistas es lo que mejor se le dio en los años 80 y 90, algunos de cuyos programas contaban con la producción de Fernando García Tola. Son un clásico de hemeroteca audiovisual algunas intervenciones, junto a Isabel Tenaille, en el programa de entrevistas 'Dos por dos' o en el posterior 'De jueves a jueves', donde Camilo José Cela reveló algunas habilidades ocultas... Desde el año 2000 y durante más de una década estuvo al frente del entonces revolucionario primer concurso de telerrealidad en Telecinco, aunque después se desquitó con otros formatos como 'Convénzeme' para fomentar la lectura.

Carmen Sevilla, en la edición navideña de 1999 del 'Telecupón'. Heraldo

Consuelo Berlanga, Jordi Estadella, Paula Vázquez, Ramón García, Ángel Martín... La lista de presentadores que se atreven con todo es muy amplia, pero no queremos cerrar el reportaje sin hacer mención a la actriz Carmen Sevilla que en el arranque de las cadenas privadas renovó mucha fama gracias al concurso del 'Telecupón'. Sus despistes y equivocaciones le hicieron ser objeto de no pocas bromas (entonces aún no existían los memes) pero eso no fue óbice para perder la sonrisa ni para ponerse años después al frente de 'Cine de barrio'. Programa que, por cierto, después recogería Concha Velasco, quien también gozó de una curiosa carrera televisiva pues no pocos la recuerdan presentando otro hit como fue en su día 'Sorpresa, sorpresa'.